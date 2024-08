Ruský sen o ofenzivě se rozplynul. Analytici naznačili, kdy lze čekat "velké věci"

Rusko už ve zbytku léta nezahájí novou koordinovanou ofenzivu podél stovek kilometrů dlouhé frontové linie na východě Ukrajiny, tvrdí kyjevské úřady, ale i západní analytici. Moskva i Kyjev mezitím hlásí prudké střety u strategického obranného města Pokrovsk a tvrdé boje se odehrávají i u Torecku.

Americký think-tank Institut pro studium války (ISW) na konci července uvedl, že ruské síly "pravděpodobně nebudou schopny uskutečnit novou výraznou letní ofenzivní operaci z důvodu materiálních a personálních omezení".

I když koncem měsíce Moskva pokračovala ve vojenském úsilí na západě ukrajinské Doněcké oblasti, "pravděpodobně nemá širší operační kapacitu, aby mohla v létě uskutečnit samostatnou pokračující útočnou operaci v Doněcké oblasti nebo jinde na frontě," zhodnotil ISW. V současnosti ruské invazní jednotky nadále postupují východně od Pokrovsku a nedávno učinily významný taktický pokrok u Torecku, jenž se nachází severovýchodně od Pokrovsku.

S dlouhodobým hodnocením válečné situace souhlasil i výzkumný pracovník zabývající se pozemní válkou v londýnském think-tanku Royal United Services (RUSI) Nick Reynolds. "Situace je křehká pro obě strany. A zároveň velmi nepředvídatelná," popsal pro server Newsweek.

Analytici tvrdí, že Moskva vede "opotřebovací válku" a doufá, že se jí podaří vyčerpat ukrajinské bojovníky a jejich zásoby dříve, než Kremlu dojdou vlastní zdroje. "Opakování rozsáhlé ofenzivy podél celé frontové linie, jako v únoru 2022, prozatím nepřipadá v úvahu," potvrdil také mluvčí ukrajinské vojenské rozvědky GUR Andrij Jusov.

Západní zpravodajské služby tvrdí, že Rusko získalo dodávky od spojenců, jako jsou Írán, Čína a Severní Korea. Moskva také rychle postavila svůj obranný průmysl zpět na nohy a opřela se o rozsáhlé zásoby vyřazené sovětské techniky.

Ruské úspěchy si vybírají daň vysokým počtem obětí. V posledních měsících Ukrajina informovala o tom, že každý den utrpí zranění nebo je zabito více než tisíc bojovníků agresora. Odhady Kyjeva také uvádějí, že Rusko je schopno každý měsíc přilákat do své armády přibližně 30 tisíc nových rekrutů a rekrutek.

Rozsáhlá ruská ofenziva by tedy mohla být pravděpodobnější příští rok, naznačil Reynolds, ačkoliv Moskva by se do té doby mohla pokusit o další operace menšího rozsahu. Ofenzivní výpady obvykle přicházejí na jaře nebo v létě, aby se vyhnuly bahnitému období, které následuje hned po zimě nebo na konci podzimu. Tanky a obrněná vozidla v terénních nerovnostech zapadají, což nutí jejich obsluhu držet se dobře zpevněných cest.

"Významné." Analytici varují před novou ruskou zbraní, trhá pancíř na desítky metrů (celý článek s videem zde)