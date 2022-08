"Toxický" Matovič přivodil pád slovenské vlády, příležitost nyní větří matador Fico

Slovenská vláda je krůček před rozpadem. Koaliční strana Svoboda a solidarita (SaS) oznámila, že její ministři ve středu podají demisi, protože nebyl splněn jejich požadavek, aby skončil ministr financí a šéf nejsilnějšího vládního hnutí OLaNO Igor Matovič. Politik, který před dvěma lety porazil někdejšího premiéra Roberta Fica, tak paradoxně může přispět k jeho návratu k moci.

Igor Matovič před volbami v roce 2020 vystupoval proti korupci a tepal do někdejšího premiéra Fica. V tričku s nápisem, že patří do vězení, kritizoval napojení jeho strany Směr na mafii po vraždě novináře Jána Kuciaka. Povedlo se mu s 25 procenty hlasů zvítězit. Předsedou vlády ale zůstal jen rok.

Už tehdy v koalici čtyř stran začaly panovat neshody. Nejprve se podařilo situaci uklidnit, když Matovič přenechal funkci premiéra konsenzuálnějšímu stranickému kolegovi Eduardu Hegerovi a odešel na ministerstvo financí. Pak se ale objevily další spory.

"Matovičovi trvalo rok, než úřad ovládl a našel prostor, aby koaličnímu partnerovi škodil," míní slovenský novinář Peter Tkačenko z deníku SME. Neshody vygradovaly až do ultimáta SaS: Buď z vlády do září odejde Matovič, nebo my.

Menší koaliční strana tímto požadavkem reagovala na hlasování o opatření na zvýšení finanční podpory rodin s nezaopatřenými dětmi v hodnotě asi 1,2 milionů eur (zhruba třicet miliard korun) ročně. Hnutí OLaNO balíček prosadilo také hlasy opoziční krajní pravice, a obešlo tak koaliční partnery.

"To je pro zemi, která stojí na těžko budované tradici tržní ekonomiky a odporu proti fašismu a komunismu červená čára. Pokud by SaS, ale i širší občanská společnost nereagovaly, Slovensko by se vrátilo k času centrálního plánování a hanebných deportací," tvrdí šéfredaktor časopisu Týždeň Štefan Hríb.

Osobní spory

Za problémy v koalici stojí hlavně osobní spory mezi Matovičem a předsedou liberální strany SaS Robertem Sulíkem, který ho paradoxně do politiky přivedl. Sám Sulík v minulosti řekl, že stvoření Matoviče považuje za svou největší politickou chybu.

Peter Tkačenko nicméně pro deník Aktuálně.cz vysvětluje, že spory ve vládě jsou mnohem hlubší a že hnutí OLaNO není ochotné se jimi zabývat. "Své nápady Matovič prosazuje bezhlavě, je mu jedno, co si jeho koaliční partneři myslí. Porušuje koaliční smlouvu, když často spolupracuje s opozicí na úkor koaličních partnerů a vůbec se tím netají," vyjmenovává komentátor. Matovič podle Hríba potřebuje nad spojenci vyhrát i za cenu použití lží a urážek. "Tak ale žádná koalice fungovat nemůže," doplňuje šéfredaktor.

Ministr financí jakoukoliv vlastní chybu odmítá a na sociálních sítích na stranu SaS útočí. Její představitele označuje za lháře a srovnává je například s nacistickým propagandistou Josephem Goebbelsem.

Neformální a často vulgární vyjadřování je pro Matoviče typické. Svoje sociální sítě, kde ho sleduje 270 tisíc lidí, si spravuje sám. A i když zpočátku voličům jeho vystupování imponovalo, rychle ztratil jejich důvěru. Podle posledních průzkumů mu nedůvěřuje přes 80 procent Slováků, ze zjištění agentury AKO vyplývá, že ho negativně hodnotí dokonce i polovina voličů hnutí OLaNO, kterému předsedá.

Mesiášský komplex

Jaké následky bude mít vládní krize na Slovensku, zatím není jasné. Koaliční smlouva už je oficiálně vypovězena, ale parlament poprvé zasedne až na začátku září. Teprve tehdy se ukáže, zda kabinet bude schopný fungovat i bez hlasů poslanců SaS.

Tkačenko za nejpravděpodobnější považuje, že se pokusí udržet u moci menšinová vláda Eduarda Hegera. Nevylučuje ale ani, že zemi čekají předčasné volby. Slovenská prezidentka Zuzana Čaputová minulý týden zdůraznila potřebu stability. Ohledně demise ministrů za SaS se vyslovila pro to, aby rovnou mohla jmenovat jejich nástupce, nikoli pověřit některé ze zbylých ministrů dočasným vedením uvolněných resortů.

Igor Matovič propad preferencí odůvodňuje hlavně složitou politickou situací. Do úřadu premiéra nastoupil v době, kdy se Slovensko začalo potýkat s pandemií koronaviru, nyní země podobně jako celá Evropa pociťuje dopady ruské invaze na Ukrajinu. Novinář Peter Tkačenko si ale nemyslí, že Matovičův pád způsobily vnější vlivy.

"Státník, který není úplně vyšinutý, během krize nenadává svým občanům a nechová se jako vandrák. Naopak získá větší podporu, protože se kolem něj národ semkne. To jsme ostatně viděli alespoň zpočátku (pandemie) ve většině evropských zemí. Všichni lídři prožívali náročnou situaci, ale jen málokdo z ní vyšel tak děsivě jako Igor Matovič," vysvětluje.

Jednoduchá řešení složitých problémů

Tkačenko přesto uznává, že ministr financí je zručným, byť netypickým politikem. Připomíná například, že se mu i přes nepřízeň okolí podařilo prosadit plošné testování na koronavirus, dovézt do země ruskou vakcínu Sputnik nebo nyní schválit nový rodinný balíček. "Ale buď mu bylo jedno, jaké to bude mít následky, nebo skoro vítal, že to bude na koaliční vládu působit destruktivně," přemítá novinář.

Matovič je podle něj přesvědčený, že složité problémy mají jednoduchá řešení a právě on je schopný cokoliv vyřešit. Peter Tkačenko to ilustruje právě na příkladu plošného testování, které Slovensko zavedlo jako vůbec první země v Evropě. "Že testování částečně pomohlo, se shoduje celá řada politiků. Ale Matovič byl přesvědčen, že se za dva týdny zbavíme covidu a budeme ostrovem bez nákazy v Evropě."

Svým chováním tak podle slovenského novináře připomíná bývalého premiéra Roberta Fica, proti kterému se tak ostře vyhraňuje a označuje ho za mafiána. Oba namísto systémových reforem protlačovali spíš spontánní balíčky zákonů, od kterých si slibovali, že jim zvednou popularitu. Ať už se jednalo o ježdění vlaky zadarmo, nebo příspěvky pro rodiče.

Teď se Igor Matovič paradoxně může stát politikem, který svým vládnutím otevře dveře Ficově možnému návratu k moci. Podle srpnového průzkumu agentury AKO by jeho Směr skončil s 15 procenty ve volbách druhý za stranou Hlas bývalého premiéra Petera Pellegriniho. SaS by volilo přes 13 procent Slováků. Hnutí OLaNO za dva roky kleslo z 25 procent na 8,4.

