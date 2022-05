Bývalý top manažer Gazpromu: Rusko může od plynu odpojit každého. Nic je nezastaví

Teď už bývalý viceprezident ruské banky Gazprombank Igor Volobujev utekl hned na začátku invaze z Ruska do své vlasti na Ukrajinu. Rodák z ukrajinské Ochtyrky žil v Rusku 33 let, z toho přes 20 let pracoval v institucích úzce napojených na Kreml. "Lituji, že jsem tam žil tak dlouho. Je to hřích, který mi zůstane do konce života," uvedl Volobujev v rozhovoru pro Rádio Svobodná Evropa.

"Myslím, že Putin nenávidí Ukrajince a Ukrajinu stejně, jako Hitler nenáviděl Židy," míní Igov Volobujev, bývalý viceprezident Gazprombank. | Video: Rádio Svobodná Evropa

Volobujev v interview vzpomíná, jak se v roce 2014 v Moskvě účastnil mírových pochodů, které organizoval tehdejší přední kritik Kremlu Boris Němcov. V té době měl několik měsíců ve svém automobilu stužku v barvách ukrajinské vlajky. "V roce 2015 to zjistila bezpečnostní služba Gazpromu. Zavolali mi a řekli, že už nebudu pracovat v Gazpromu, a převedli mě do Gazprombank," uvedl ukrajinský rodák. "Z hlediska kariéry je to vlastně místo pro odpadlíky," dodal. Volobujev pochází z města Ochtyrka v Sumské oblasti na Ukrajině. Prožil zde 18 let, než se přestěhoval do Ruska. Podle jeho slov jej ruští přátelé po vypuknutí války prosili, aby nikomu neříkal, že je Ukrajinec, zatímco jeho příbuzní na Ukrajině se za něj styděli, že žije v Rusku a dělá pro Rusy. Nakonec se jen pár dní po vypuknutí invaze rozhodl odjet, ačkoliv se v Moskvě necítil nijak ohrožený. V rozhovoru pro Rádio Svobodná Evropa Volobujev varuje před tím, že Rusko může odpojit od plynu každý stát, který si vybere. "Nic je nezastaví," tvrdí. Gazprombank, banka ruského plynárenského koncernu Gazprom, je jednou z klíčových institucí Putinova režimu. Evropa právě přes ni platí za ruský plyn. Volobujev v Gazprombance pracoval šest let jako expert na vztahy s veřejností a po 16 let řídil tiskové oddělení banky.