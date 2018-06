Rozbitá okna, umělá krev. Militantní vegani na nás útočí, varují francouzští řezníci a prosí o pomoc

Patnáct prodejen masa ve Francii se v posledních měsících stalo terčem útoků. Asociace veganů incidenty ostře odsoudila.

Paříž - Rozbitá okna, posprejované výlohy a dveře potřísněné umělou krví. Francouzští řezníci si stěžují na útoky militantních veganů, a dokonce prosí úřady o ochranu.

V dopise, který francouzská federace řezníků minulý týden adresovala ministrovi vnitra Gérardu Collombovi, hovoří o "fyzickém, verbálním a morálním násilí".

Vegani podle nich chtějí "vnutit svůj styl života, nebo dokonce svoji ideologii valné většině lidí". Asociace veganů incidenty ve Francii ostře odsoudila.

Podle britského zpravodajského serveru BBC se v uplynulých měsících napříč zemí stalo terčem útoku patnáct obchodů s masem. Britský deník The Telegraph zase uvádí, že si radikální vegani tento měsíc počíhali například na prodejnu v severním městě Lille a už v dubnu na sedm řeznictví a uzenářství v regionu Hauts-de-France.

Podle agentury AFP muselo jedno francouzské řeznictví a rybárna kromě opravy rozbitých oken smývat také nápis "stop speciesismu" (druhové nadřazenosti, pozn. red.).

Šéf federace řezníků Jean-François Guihard se domnívá, že jsou útoky dokonce určitým "druhem terorismu". Federace pod sebou sdružuje 18 tisíc obchodníků.

Násilí naopak potlačujeme, reagují vegani

Vandalství jasně odsoudila Veganská federace ve Francii. "Je to velmi kontraproduktivní. Veganství má naopak potlačovat násilí," citoval ředitele svazu Constantina Imbse americký list The New York Times.

Francouzská policie po strůjcích útoků zatím bezvýsledně pátrá.

Podobné výtržnictví řešila v květnu také Velká Británie. Majitel řeznictví Marlow Butchers v hrabství Kent čelil kyberšikaně i útokům na svoji prodejnu. Jednoho dne například přišel do práce a na výloze našel nápis "Stop zabíjení zvířat, buďte vegani!".

Téma veganství a vegetariánství "nerezonuje" ve Francii za poslední dobu poprvé. Parlament například v nedávné době zamítl návrh, podle kterého měly školní jídelny ve Francii nabízet žákům alespoň jednou týdně vegetariánský pokrm.

V dubnu se poslanci vyslovili také pro to, aby výrobci potravin nemohli používat výrazy jako slanina, řízek nebo klobása pro produkty, které nejsou vyrobeny z pravého masa.

Podle průzkumu z roku 2016, na který se odkazuje BBC, tvoří vegetariáni ve Francii asi jen tři procenta populace. Podle údajů ministerstva zemědělství ale klesla během let 2000 až 2012 konzumace masa o více než deset procent.

