"Řekl by, že jen dělal svou práci." Hrdina z Trèbes nedávno záchranu životů v supermarketu učil jiné

Podplukovník Arnaud Beltrame utrpěl smrtelná zranění, když se snažil záchránit rukojmí islámského extremisty Radouane Lakdima.

Paříž - Zachoval se jako hrdina. Krátce poté, co ozbrojený útočník přepadl ve francouzském městě Trèbes supermarket, přivolaný policista Arnaud Beltrame neváhal a vyměnil se s jedním jeho rukojmím. V kapse si nechal zapnutý telefon, aby jeho kolegové slyšeli, co se uvnitř obchodu děje. Když se z telefonu ozvaly výstřely, policie do obchodu vtrhla a teroristu Radouane Lakdima zneškodnila. Beltrame byl těžce postřelen. Pětačtyřicetiletého podplukovníka převezli do nemocnice, kde do sobotního rána bojoval o život. Nakonec svým zraněním podlehl.

Le lieutenant-colonel Arnaud Beltrame qui a pris la place d'un otage nous a quittés. Jamais la France n’oubliera son héroïsme, sa bravoure, son sacrifice. Le coeur lourd, j’adresse le soutien à sa famille, ses proches et ses compagnons de la @Gendarmerie de l’Aude.#Hommage ❤ pic.twitter.com/OYuKz4b1xX — Dylan Fouville (@dylanfouville) March 24, 2018

Jeho smrt oznámil v sobotu ráno francouzský ministr vnitra Gérard Collomb. "Podplukovník Arnaud Beltrame nás opustil. Zemřel za svou vlast. Francie nikdy nezapomene na jeho hrdinství, jeho statečnost, jeho oběť," napsal na Twitter.

Počet obětí pátečního teroristického útoku tak podle francouzských médií vzrostl na čtyři, dalších 15 osob utrpělo zranění.

Jeho hrdinství ocenil i prezident Emmanuel Macron. "Beltrame zemřel, když sloužil národu, kterému toho již předtím tolik dal," uvedl ve svém prohlášení Emmanuel Macron. "Položil svůj život za to, aby ukončil smrtící plán džihádistického teroristy. Padl jako hrdina," zdůraznil.

Beltrame, rodák z Bretaně, získal během své kariéry řadu ocenění a v roce 2007 také vojenskou poctu za své dvouleté působení v Iráku. Na konci devadesátých let absolvoval prestižní vojenskou akademii Saint-Cyr, pak ještě několik školení včetně toho pro speciální intervenční jednotku Groupe d’Intervention de la Gendarmerie Nationale (GIGN), která je nasazována právě při boji proti terorismu nebo na záchranu rukojmích.

Velel cvičení, které simulovalo podobný útok

A tak se stalo, že Beltrame zahynul v podobné situaci, na jakou před třemi měsíci připravoval jiné četníky. V půlce loňského prosince totiž podle lokálního webu Dépêche du Midi velel cvičení, které v nevyužívaných budovách elektráren v Carcassonne simulovalo útok na supermarket.

"Jde o masové vraždění v supermarketu, to je jediná informace, kterou zasahující dostali. Chceme se co nejvíce přiblížit skutečným podmínkám, takže neexistuje předem daný scénář," vysvětlil tehdy účel cvičení Beltrame.

Při akci, jíž se účastnili hasiči, policisté i vojáci, velel Beltrame asi šedesáti četníkům. "Přijíždí na místo a vyzbrojí se paintballovými zbraněmi, aby se to co nejvíce podobalo realitě," popsal tehdy.

Jeho čin mě nepřekvapil

Páteční drama v jihofrancouzském Trèbes trvalo čtyři hodiny. Celkem čtyři lidé při něm přišli o život a 15 lidí utrpělo zranění.

V době, kdy Beltrame bojoval v nemocnici o život, komentovala jeho odvahu do médií i jeho matka. "Nejsem překvapená. Věděla jsem, že to musel být on. Byl vždycky takový. Již od narození byl člověkem, který by udělal vše pro svou vlast," svěřila se žena francouzskému rozhlasu RTL v pátek v noci, tedy ještě před zprávou o četníkově úmrtí.

Na dotaz, zda je na něj pyšná, jen odvětila, že syn by jí na to pouze řekl: "Dělám svou práci, mami, to je všechno." Bránit svou zemi bylo podle ní smyslem Beltramova života.

Beltrameův bratr uvedl, že Arnaud si "byl dobře vědom toho, že nemá téměř žádnou šanci, bylo mu jasné, co dělá". "Kdybychom ho neoznačili za hrdinu, už nevím, co by člověk musel udělat, aby se hrdinou stal. Myslím, že jde o slovo, které je v souvislosti s ním vhodné použít za těchto tragických okolností," uvedl Cedric Beltrame.

Na svého kolegu vzpomíná i francouzské četnictvo, které oznámilo, že všechny vlajky budou v sobotu vlát na půl žerdi. U vchodu do kasáren četnictva v Carcassonne se objevily květiny.