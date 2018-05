"Spiderman z Mali" na útěku trpěl, po záchraně dítěte chce k hasičům. Pomohl mu zákon z 19. století

Mamoudou Gassama získal francouzské občanství za to, že riskoval život a zachránil život dítěti visícímu z balkonu pařížského domu.

Paříž - Víc než půl roku žil na okraji Paříže v ubytovně pro přistěhovalce. Bez práce a příznivých vyhlídek. Dvaadvacetiletému Mamoudouovi Gassamovi ale ke změně života stačilo pár vteřin.

V sobotu večer zachránil malé dítě visící z balkonu čtvrtého patra pařížského domu. Zatímco otec dítěte hrál cestou z obchodu na svém mobilu hru Pokémon Go, Malijec vyšplhal na balkon a čtyřletého chlapce vytáhl. Za odměnu dostane od prezidenta Emmanuela Macrona francouzské občanství.

Jeho příběh ukázal, jak "snadné" je se stát oficiálním občanem Francie - stačí udělat něco výjimečného a hrdinného. Zakotveno je to přímo ve francouzském občanském zákoníku z roku 1804, který je stále platný. Stačí, když cizinec vykoná "výjimečnou službu pro Francii nebo když na udělení občanství má Francie zvláštní zájem", cituje z dokumentu BBC.

Malijec Gassama si už na sociálních sítích vysloužil přezdívku Spiderman a na pozvání od samotného prezidenta se podíval do Elysejského paláce. Po schůzce s Macronem se přihlásil na desetiměsíční výcvik k pařížským hasičům.

Není hrdina jako hrdina

"Spiderman z Mali" je pro Francouze hrdina. Riskoval život a zachránil dítě. Do Francie se dostal přes Libyi a Středozemní moře. Když v sobotu šplhal na balkon ve čtvrtém patře činžovního domu v Paříži, nebylo to poprvé, co riskoval život. Do Evropy se dostal v roce 2014 po roce stráveném v Libyi, kde byl podle svých slov vězněn a bit.

Libye představuje jednu z nejnebezpečnějších zemí pro migranty. Lidé putují ke břehům Středozemního moře přes poušť, aby tam pak na lodě převaděčů čekali týdny i měsíce v nelidských podmínkách. Často končí v rukou obchodníků s bílým masem. Loni na podzim televizní stanice CNN přinesla svědectví o novodobých dražbách otroků v této severoafrické zemi.

Mamoudou Gassama měl štěstí, že se v roce 2014 dostal do Itálie, kde dokonce získal povolení k pobytu. Rozhodl se ale odejít do Francie, kde žije jeho bratr. A tam ho potkalo další štěstí poté, co už po několikáté ve svém životě podnikl riskantní krok. Získal francouzské občanství a pochvalu prezidenta Emmanuela Macrona.

Mohl přitom ale dopadnout jako zhruba 2500 ostatních migrantů, kteří loni zahynuli ve Středozemním moři, nebo jako tisíce dalších, kteří nepřežili cestu přes Libyi.

Tisíce dalších migrantů, podobně jako Gassama, nasazují život, aby zachránili své nejbližší. I přesto jim poté úřady často neudělí azyl, upozorňuje komentátorka CNN Jill Filipovicová. Ve Francii letos požádalo o ochranu už více než sto tisíc lidí. Přes polovinu z nich úředníci odmítli.

Podle Filipovicové je už hrdinství samo o sobě opustit domov a vydat se na nebezpečnou cestu přes hranice - odejít do cizí neznámé země a začít žít nový život. Migranti, kteří do Evropy přicházejí, mají různé motivace, které ale spojuje jeden skromný sen, a to zabezpečit sebe a svou rodinu.

