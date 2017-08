Roboti zabijáci přivedou lidstvo do záhuby. Experti v čele s šéfem Tesly Elonem Muskem varují OSN

před 1 hodinou

Využívání umělé inteligence ve vývoji zbraní povede k novému druhu válek, které se vymknou lidské kontrole. Přesvědčeno je o tom nejméně 116 expertů na moderní technologie v čele s šéfem Tesly Elonem Muskem. V pondělí zaslali otevřený dopis OSN, ve kterém vyzývají k zákazu vývoje moderních autonomních zbraní. Musk se již několik let věnuje propagaci výzkumu umělé inteligence pro mírové účely. Podle něj je vývoj takzvaných robotických zabijáků otázkou jen několika let. Na diskusi proto podle něj nezbývá mnoho času a je třeba jednat.

New York - Válka třetího věku, která přesáhne lidské chápání. Válečné stroje, které jednají samy za sebe a nekontrolovatelně drtí území nepřítele. Obrovské ztráty na životech civilistů a boje, které se zcela vymknou lidskému dozoru.

Taková budoucnost podle odborníků na vyspělé technologie lidstvo čeká, pokud jeho lídři nezakážou využívání umělé inteligence při obsluhování zbraní.

Je o tom přesvědčeno nejméně 116 předních expertů. Ti v čele s miliardářem a šéfem společnosti Tesla Elonem Muskem v pondělí poslali otevřený dopis OSN, ve kterém vyzvali k zákazu vývoje moderních autonomních zbraní.

Takzvaní "robotičtí zabijáci", před kterými vědci varují, mohou mít podobu bezpilotních letounů, tanků nebo nejrůznějších automatických zbraní. Dokážou sami najít cíl a bez lidského zapojení zaútočit.

"Až takové metody budou vyvinuty, rozsah možných ozbrojených konfliktů se výrazně rozšíří. Rychlost, se kterou se takové incidenty budou moci odehrát, zcela přesáhne lidské chápání," uvádějí experti. "Mohou to být nástroje teroru; zbraně, které tyrani a teroristé použijí proti nevinným lidem," píší v dopise.

Pootevřeli jsme Pandořinu skříňku

Technologický pokrok je v současné době neúprosně rychlý. Času na diskusi už proto podle nich moc nezbývá. Rovnou tak žádají OSN, aby bylo spojení umělé inteligence se zbraněmi zakázáno prostřednictvím Úmluvy OSN o zákazu nebo omezení použití určitých druhů konvenčních zbraní (CCW).

"Nemáme moc času jednat. Jakmile se Pandořina skříňka otevře, bude těžké ji znovu zavřít," varují s tím, že vývoj autonomních zbraní je otázkou pouhých několika let.

Jednání OSN o moderních autonomních zbraních, které se mělo uskutečnit v pondělí, bylo odloženo na listopad. V minulosti se o zákazu vývoje takzvaných robotů zabijáků v rámci OSN už hovořilo.

Kromě Muska dopis podepsal i spoluzakladatel společnosti DeepMind Technologies Mustafa Suleyman. Firma se věnuje umělé inteligenci a koupila ji společnost Google.

Sám Elon Musk se již několik let věnuje propagaci výzkumu umělé inteligence pro mírové účely. V roce 2015 proto vznikla nezisková organizace OPenAI, do které šéf Tesly investoval miliony dolarů.

Drony, tanky, kulomety

Jím zmíněnou Pandořinu skříňku už ale pootevřela jihokorejská společnost Samsung. Její střelná zbraň SGR-A1 dokáže údajně sama provádět dohled a autonomně střílet. Jihokorejská vláda ji nasadila podél demilitarizované zóny na hranici s KLDR.

Ale ani to není jediný autonomní systém použitý pro zbraně. Britská armáda vyvíjí například prototyp pro vzdušný boj. Její dron Taranis měl zkušební let před čtyřmi roky a do roku 2030 by mohl být zprovozněn v rámci vzdušného systému Royal Air Force, píše list The Guardian. Nahradil by letouny Tornado GR4, které musí řídit piloti.

Rusko a USA zase vyvíjí robotické tanky, které mohou být buď řízeny na dálku, nebo budou operovat samostatně. Spojené státy uvedly do provozu také autonomní válečnou loď. V podobném duchu zvažují také ponorky pro použití ve velkých hloubkách a na dlouhé vzdálenosti.