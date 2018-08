Jeho patenty používá i Apple. Proti Kiskovi bych nešel, říká kandidát na prezidenta Slovenska

Jeho patent používají světové laboratoře, univerzity i firmy jako Apple nebo Coca-Cola. Slovenský chemik a podnikatel Robert Mistrík se však rozhodl opustit vědu a v květnu oznámil kandidaturu na prezidenta. Chce využít své zkušenosti ze zahraničí, nalákat investory a vysvětlovat lidem, že členství v Evropské unii je podle něj pro Slovensko nutnost. "V unii vidím pro Slovensko jedinou alternativu, náš přirozený životní prostor. Slovensko je malá země, ale v EU jsme součástí velmoci," říká v rozhovoru pro Aktuálně.cz Mistrík, který má podle modelu webu KtoVyhraVolby.sk, jenž je založený na průzkumech a kurzech sázkových kanceláří, momentálně největší šance ve volbách zvítězit.

V Česku se v nedávných prezidentských volbách dostal do druhého kola chemik a vědec jako vy Jiří Drahoš. Na začátku mu část Čechů vyčítala, že nebude dostatečně lidový. Nemůže to být i vaše slabost?

Lidé z akademické sféry mohou být takto vnímáni. Přece jen se pohybují v jiných kruzích. Ale já mám celkem blízký a přímý kontakt s reálným životem. Často cestuji po Slovensku, mluvím s lidmi a myslím, že nepoužívám akademický jazyk. Například včera jsme měli setkání s občany v Banské Bystrici, kam přišlo poměrně hodně lidí. Nebojím se kontaktu. Snažím se být čitelný a srozumitelný.

Jak chcete přesvědčit voliče z menších regionů a vesnic?

Dvěma způsoby: Zaprvé chci pomoci zlepšit život na Slovensku. Zasadit se o to, aby se naplnily ty nejdůležitější cíle, které před námi stojí. Jako je vyšší životní úroveň, slušné a spravedlivé Slovensko, ochrana životního prostředí… Tato témata podle mě osloví širokou veřejnost - na nich se většina obyvatel shodne.

Druhým pilířem je, že prezident také reprezentuje Slovensko. A já nabízím úspěšný životní příběh, mám mezinárodní renomé a bohaté zkušenosti ze zahraničí. Široké vrstvy obyvatelstva určitě budou chtít, aby měly dobrého zástupce v cizině.

Jako prezident byste kromě jiného otevíral některá témata. Jaká jsou podle vás ta nejpalčivější? My v Česku jsme v posledních měsících viděli často demonstrace a frustraci některých Slováků…

I přes všechny problémy, kterými si Slovensko prochází, si myslím, že je úspěšné. Na to nesmíme zapomínat. Nejsme jedinou zemí, která má problémy. Nicméně ty naše se vyvalily v poslední době, po vraždě Jána Kuciaka a jeho snoubenky. Ukázalo se, že Slovensko má do jisté míry potíže s právním státem. To je jedna věc, kterou je potřeba urgentně řešit.

Kdo je Robert Mistrík? Narodil se 13. srpna 1966 v Banské Bystrici. Chemik, vědec, podnikatel. Spoluzakládal nyní nejsilnější opoziční stranu Svoboda a Solidarita (SaS), ze které později vystoupil. V roce 1998 založil firmu HighChem, která působí v oblasti hmotnostní spektrometrie a chemické analýzy. Loni veřejně kritizoval přidělování eurofondů slovenského ministerstva školství. Později Nejvyšší kontrolní úřad potvrdil, že peníze na výzkum nebyly rozdělovány objektivně. Je laureátem vědecké ceny Hlava roku za nejvýznamnější inovaci. Letos mu prezident Andrej Kiska udělil státní vyznamenání Pribinův kříž.

Jistěže Slovensko má i svoje ekonomické problémy. Začínáme pociťovat například nedostatek pracovní síly. Země také potřebuje zlepšit infrastrukturu, protože s ní přicházejí zahraniční investice. A jak jsem už zmínil, máme co dohánět v ochraně naší krásné přírody.

Nizozemský premiér jako vzor

Byl nějaký konkrétní okamžik, kdy jste se rozhodl, že budete kandidovat na prezidenta?

Já jsem byl vždy homo politicus, politika mě baví. Dokonce jsem spoluzakládal jednu politickou stranu (Svoboda a Solidarita, která Mistríka nyní podpořila do voleb - pozn. red.). Takže politika pro mě není něco, do čeho bych se musel nutit. Rozhodl jsem se sám, nikdo mě do toho netlačil. A rozhodl jsem se ze dvou důvodů.

První byl, že prezident Andrej Kiska už nebude podruhé kandidovat. A druhý důvod je, že kdysi jsem chtěl dělat ve vědě velké projekty, ale bohužel se to nepodařilo kvůli jistým událostem. A tak jsem si řekl, že nemá smysl jen kritizovat a lepší bude, když člověk pro to sám něco udělá.

Kdyby Andrej Kiska znovu kandidoval na prezidenta, rozhodl byste se stejně?

Ne, určitě bych nekandidoval.

Neuvažujete i o parlamentních volbách, které Slovensko čekají v roce 2020?

Určitě ne. Pokud se mi náhodou nepodaří dostat se do křesla prezidenta republiky, tak tím moje politická kariéra končí.

Máte nějaký vzor? Nějakého státníka v zahraničí, který vás inspiruje?

Velmi se mi líbí nizozemský premiér Mark Rutte. Pochází z malé země, ale je seriózní, racionální a silný vůči hráčům z velmocí. S jeho agendou se plně ztotožňuji.

V EU je Slovensko poprvé velkým hráčem

Pokud se stanete prezidentem, nebudete už moci dělat vědu. Nebude vám chybět?

Máte pravdu, nelze pořádně dělat obě věci naráz. Kdybych se stal prezidentem, tak je absolutně vyloučené, abych se věnoval vědě. Musel bych se věnovat úřadu. Ale beru to jako novou životní cestu.

Mohl byste jednoduše vysvětlit, s čím jste ve vědě prorazil?

Vyvíjíme technologie na analýzu chemických látek. Velmi jednoduchý příklad: vezmeme například vzorek z Dunaje a potřebujeme zjistit, jaké chemické látky se v řece nacházejí. Je to nutné pro to, abychom určili čistotu vody. A naše metody umožňují říct, jaké chemické látky se nacházejí ve vodě, v ovzduší, potravinách, lécích, člověku… Vždy je důležité vědět, z čeho se systém skládá, abychom pak zjistili, co s ním je.

Vaši čtenáři taky asi běžně chodí k lékaři na kontrolu krve. A z krve jim určují, kolik a jakých látek mají. Z jednoduchého důvodu - aby věděli, jestli nejsou nemocní. My vyvíjíme technologie, které tyhle věci umožňují.

Naše metody využívají tisíce laboratoří po celém světě. Významné biomedicínské instituce, univerzity, různé společnosti. Mezi našimi zákazníky jsou firmy Apple, Samsung, Coca-Cola, Nike, Fitbit a tak bych mohl pokračovat.

Vy jste jako vědec šel podnikat. V jednom rozhovoru jste o sobě řekl, že jste v té době vypadal jako exot. V čem jdete teď proti proudu?

Vždy jsem velmi kritizoval negativní jevy ve společnosti, ale v tom nejsem sám, je mnoho aktivistů. Vždy když vystupují proti mocným a vlivným lidem a snaží se jim zabránit v rozkrádání nebo korupci, tak jdou proti proudu.

Pocítil jsem to v kauze eurofondů v roce 2017, kdy jsem se postavil proti poměrně velké mašinerii. Na Slovensku je pro vědu a výzkum vyčleněných 2,2 miliardy eur a kvůli určitým věcem se tu jednoduše nečerpá (Mistrík tehdy tvrdil, že peníze nedostávají skuteční výzkumníci, ale "eurofondová mafie" - pozn. red.). Byl jsem jeden z mála ze slovenské vědecké obce, který se tomu otevřeně postavil. Mnozí se báli ozvat, protože měli strach, že by pak už nemuseli dostat vůbec žádné peníze.

Kandidáti ve slovenských prezidentských volbách První kolo prezidentských voleb se bude konat nejpozději 9. března 2019. Kromě Roberta Mistríka kandidují i předseda Most-Híd Béla Bugár, advokátka Zuzana Čaputová, bývalý soudce a ministr spravedlnosti Štefan Harabin, politolog Eduard Chmelár, předseda Kotleba-ĽSNS Marian Kotleba nebo bývalý disident a předseda Národní rady František Mikloško. Podle modelu webu KtoVyhraVolby.sk, který je založený na průzkumech veřejného mínění a kurzech sázkových kanceláří, má momentálně největší šance právě Mistrík. Současný prezident Andrej Kiska svoji funkci obhajovat nebude.

Také se prezentujete jako proevropský kandidát… Proč je podle vás Evropská unie právě teď důležitá pro Slovensko?

V Evropské unii vidím pro Slovensko jedinou alternativu, náš přirozený životní prostor. Slovensko je malá země, ale v EU jsme součástí velmoci. Poprvé v dějinách může být Slovensko hráčem velkého celku. Některá rozhodnutí v ní závisí i na malých zemích, což je ohromná výhoda.

Také jednoduše patříme do západní kultury. Naše obchodní výměna je z 90 procent se zeměmi Evropské unie. Kdybychom si to odmysleli, Slovensko by zbankrotovalo, bylo by zruinované. Takže ať už kulturně, ekonomicky, nebo politicky je EU pro nás obrovská výhoda.

Ale já se to nesnažím jen deklarovat, na setkání s občany to i vysvětluji. Protože dnes se na lidi valí různé zprávy a oni v tom mohou být ztraceni. Pro lidi ve vysokých veřejných funkcích je povinností, aby to lidem vysvětlovali.

Jak ale budete reagovat, když se v nějaké diskusi setkáte s protikandidátem, který nebude vysvětlovat a bude spíš využívat emocí voličů?

Už jsem to zažil v menší míře. Sice ne v přímé konfrontaci, ale různá konspirační média si už o mně vymýšlejí nesmysly. Hrají na emocionální strunu. Můžu pro to dělat jedině to, že moje argumenty budou lepší, srozumitelnější.

Myslím si, že pokud je prezident čitelný a respektovaný, tak i lidé jsou náchylnější mu důvěřovat. Známe to ze života. Svět je složitý a každý z nás je často konfrontovaný s komplikovanými věcmi, na které těžko může mít názor, protože se jimi nikdy nezaobíral. A tak v životě důvěřujeme odborníkům nebo slušným lidem. Já třeba důvěřuji lékaři. Nerozumím konkrétní lékařské problematice, ale důvěřuji specialistům.

