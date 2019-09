Na Krym už jen na tancích, řekl v Kyjevě propuštěný Sencov. Chce se věnovat filmu

Ukrajinský režisér Oleh Sencov, který se o víkendu v rámci výměny vězňů dostal z ruského vězení, bude žít v ukrajinském hlavním městě a věnovat se hodlá filmu. Řekl to v úterý na tiskové konferenci v Kyjevě. Na Krym, kde měl podle ruských žalobců páchat teroristické činy, se hodlá vrátit jen "na tancích". Ještě to prý ale není možné.

Sencova zadržela ruská policie na anektovaném Krymu v roce 2014. Obviněn byl z vytvoření teroristické skupiny a přípravy teroristických útoků. V srpnu 2015 ho soud v ruském Rostově na Donu poslal na 20 let do věznice ze zostřeným režimem. Loni Sencov držel několik měsíců hladovku, žádal osvobození všech politických vězňů v Rusku.

Ukrajinský režisér byl nyní zařazen do skupiny 35 osob, které Moskva svolila propustit z vězení a vydat Ukrajině výměnou za 35 vězňů, Rusů, ale i občanů Ukrajiny, zadržovaných či odsouzených na Ukrajině.

Za Sencovovo osvobození intervenovali mnozí západní politici, na Západě i v Rusku umělci sepisovali petice s požadavkem na jeho propuštění. Protestovali i čeští filmaři a politici. Sám režisér dnes prohlásil, že si z ruského vězení přivezl 22 kilogramů pošty a dalších písemností. "Pro jakéhokoli vězně jsou dopisy zvenku to nejdůležitější," řekl.

Výrok o tancích, na nichž se vydá na Krym, by novináři neměli brát doslovně, upozornil režisér. Dodal ale, že nevěří v ruskou ochotu vyřešit konflikt s Ukrajinou pokojnou cestou. Výměna vězňů se uskutečnila, ale "dialog mezi Ukrajinou a Ruskem je ve slepé uličce," soudí Sencov.

"Vlk si sice oblékl beránčí roucho, ale zuby mu zůstaly. Nevěřte jim," prohlásil na adresu Kremlu. Snahu Zelenského s Ruskem vyjednávat ale považuje za upřímnou a podporuje ji. "Sto let jednání je lepších než jeden den války," řekl.

Ukrajina jde podle Sencova správným směrem. Zda se on sám zapojí do politiky, ještě neví. "Žádní politikové mě za posledních pět let kvůli tomu nekontaktovali a jsem jim za to vděčný," poznamenal umělec.

Sám sebe prý vždy považoval za osobu stojící mimo veřejný život. "To se ale změnilo a cítím za svůj národ jistou odpovědnost. Budu dělat všechno, abych zemi prospěl," konstatoval.

Podle ukrajinských médií vláda poskytla Sencovovi v Kyjevě byt. Na Ukrajinu se s ním vrátila dcera, bývalá manželka se synem zůstali na Krymu. "Teď se budu věnovat dvěma nejpozoruhodnějším činnostem: natáčet filmy a žít," řekl ukrajinský režisér.

