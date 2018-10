Řecko chce s Českem spolupracovat na pomoci dětským uprchlíkům, říká Šojdrová

Europoslankyně za KDU-ČSL Michaela Šojdrová požádala o schůzku ministra vnitra Jana Hamáčka a bude žádat o setkání s premiérem Andrejem Babišem.

Praha - Řecké úřady chtějí spolupracovat s Českou republikou ve věci dětských uprchlíků bez doprovodu, uvedla ve středu europoslankyně Michaela Šojdrová, která iniciovala přijetí 50 syrských sirotků do Česka. V úterý a ve středu jednala v Řecku, výsledky své návštěvy chce nejdřív sdělit premiérovi Andreji Babišovi (ANO) a ministrovi vnitra Janu Hamáčkovi (ČSSD). Babiš v minulosti trval na tom, že dětem je třeba pomoci mimo Česko.

Šojdrová v tiskové zprávě uvedla, že v doprovodu ředitele Organizace pro pomoc uprchlíkům (OPU) Martina Rozumka jednala s představiteli řeckých úřadů, které mají na starosti migraci, azylovou politiku a nedoprovázené děti-uprchlíky. Setkali se také se zástupci mezinárodních organizací, které pomáhají Řecku zvládat krizovou situaci v uprchlických zařízeních, a navštívili azylový dům pro nezletilé bez doprovodu v Athénách.

"Výsledek cesty vnímám velmi pozitivně. Řecké úřady i mezinárodní organizace nám vyšly maximálně vstříc a jsou připraveny navázat okamžitou spolupráci s českou stranou," uvedla Šojdrová.

Požádala o schůzku Hamáčka a bude žádat o setkání s Babišem. "Ráda bych jim jako prvním předala informace o výsledcích jednání. Není vhodné je informovat přes média," doplnila. Připomněla, že o dětské uprchlíky bez doprovodu se zajímá také Slovensko. "Již pověřilo svoji ambasádu v Řecku a zástupce ministerstva práce a sociálních věcí, aby vyjednali solidární přijetí nezletilých uprchlíků bez doprovodu na Slovensko," dodala.

Řecké úřady podle Šojdrové pozitivně reagovaly na to, že v Česku existuje funkční systém pro přijetí nedoprovázených dětí z ciziny a že na tyto děti čekají rodiny, které jsou připraveny si je vzít do péče. "Řecká vláda potřebuje hlavně před začátkem zimy uvolnit kapacity v přeplněných táborech," podotkl Rozumek. Cesta do Řecka se uskutečnila v součinnosti ministerstva vnitra a na jednáních byli přítomni zástupci české ambasády.

Šojdrová se po zveřejní své iniciativy setkala ve druhé polovině září s Babišem, který přijetí dětských migrantů do Česka odmítal. Šojdrová po schůzce řekla, že dostala spolu s neziskovými organizacemi od Babiše za úkol vybrat syrské sirotky, kteří by mohli být z uprchlických táborů přesunuti do Česka. Stát podle ní prostřednictvím ministerstva vnitra poskytne součinnost, následně by je byl ochoten přijmout.

Babiš po setkání nechtěl sdělit, zda Česko děti přijme, pokud je organizace najdou. Zopakoval ale, že lepší je dětem pomáhat mimo Česko. Předseda Evropské komise Jean-Claude Juncker pak v polovině října uvedl, že považuje za skandální, že některé unijní země naprosto odmítají přijímat migranty, a odmítly dokonce přijmout děti bez doprovodu.

Video: Desítky Čechů by si syrské sirotky vzaly, říká Šojdrová