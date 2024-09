Jako politický parní válec, napsal deník o Svobodných. Rakouská média komentují volby

Historický úspěch Svobodné strany Rakouska (FPÖ) a dramatická prohra vládních lidovců (ÖVP), kteří z volebního boje vyvázli s odřeninami, tak hodnotí výsledek nedělních voleb do rakouské Národní rady rakouská média. Sociální demokraty (SPÖ) čeká podle nich zřejmě další restart a pro malé strany není v parlamentu místo.

Rakouské úřady v noci na pondělí oficiálně zveřejnily výsledky hlasování, které v zásadě odpovídají odhadům, jenž média nabízela už od nedělního uzavření volebních místností.

Podle analýzy deníku Der Standard sebrala populisticky pravicová FPÖ v nebývalém měřítku hlasy bývalých voličů ÖVP a také 258 tisíc hlasů dřívějších nevoličů, což Svobodným dopomohlo k volebnímu vítězství. Deník Die Presse popisuje vítězství FPÖ s 29 procenty hlasů jako "triumf systémem start-cíl" a stranu přirovnává k politickému parnímu válci. FPÖ podle něj odsunula dosud vládní Rakouskou lidovou stranu na druhou kolej.

Pro levici je výsledek zklamáním, píše die Presse. Sociálně demokratická SPÖ se umístila daleko od prvních příček a na místě je podle deníku Die Presse i otázka, jestli má lídrem strany zůstat Andreas Babbler. Ztráty strany Zelených jsou podle deníků větší, než pozorovatelé očekávali. Naopak liberální hnutí NEOS zůstalo takzvaně "na svém".

"Kdo má v povolebním pokeru nejlíp rozdané karty?," ptá se Die Presse. A odpovídá, že lídr ÖVP, současný kancléř a velký poražený těchto voleb Karl Nehammer. Ten totiž může být tím, kdo vytáhne eso z rukávu, protože má větší koaliční potenciál než Herbert Kickl vyvolávající kontroverze.

Vedení FPÖ už utvořilo čtyřčlenný vyjednávací tým v čele právě s Kicklem, který má vyjednávat o možné koaliční spolupráci s ostatními parlamentními stranami, jeho složení má potvrdit v úterý. Rakouský spolkový prezident Alexander van der Bellen zatím nechává otevřenou otázku toho, koho pověří sestavením vlády.

Nedělní volby se podle webu rakouské televize a rozhlasu ORF konaly ve znamení nespokojenosti voličů. Téměř 57 procent respondentů hodnotí vývoj Rakouska od minulých parlamentních voleb v roce 2019 spíše negativně, což je téměř dvakrát více než ve srovnání s předchozími celostátními volbami.

Podle volebních expertů, které cituje agentura DPA, z velké nespokojenosti obyvatelstva enormně těžila právě populistická FPÖ. Rakousko se nachází uprostřed hospodářského propadu a nezaměstnanost roste. Alpská republika navíc v posledních letech patří k zemím EU s mimořádně vysokou inflací, píše DPA.

Volbám v Rakousku se v pondělních komentářích věnují i německá média. Píší o pravicovém zemětřesení. Také podle nich je ale Kickl značně izolovaný a na obzoru se rýsuje koalice těch, kteří volby prohráli.

"Koalice lidovců a zelených kancléře Karla Nehammera je v troskách, FPÖ v rakouských volbách do Národní rady zvítězila," napsala německojazyčná mutace evropského webu Politico.

"Rakousko má nový parlament, ale zdaleka ne novou vládu," napsal o nadcházejících složitých koaličních jednáních web bavorského rozhlasu BR. "Nikdo nechce uzavřít koalici s Herbertem Kicklem," dodal s odkazem na předsedu vítězné strany.

List Frankfurter Allgemeine Zeitung svůj komentář nazval "Vítěz voleb, se kterým nikdo nechce vládnout". Kickla označil za politika, který svobodné nasměroval do "radikální a fundamentální opozice". Odradil tím ale své potenciální koaliční partnery. "Rakousko čekají vyčerpávající a dlouhá koaliční jednání, která by mohla trvat až do konce roku," napsal list Die Welt.

Slovenský deník SME zhodnotil, že v parlamentních volbách v Rakousku uspěla strana, která se netají vazbami na extrémistické spolky i Rusko a která chce zásadně reformovat sociální systém a postoj k migraci i cizincům.

