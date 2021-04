Putin varoval Západ: Nepřekročte nepřekročitelné meze

Ruský prezident Vladimir Putin vyzval všechny své krajany, aby se nechali očkovat proti covidu-19. "Moji drazí, neztrácejte bdělost. Nebezpečí přetrvává," varoval v úvodu svého každoročního projevu před ruským federálním shromážděním, ve kterém přislíbil věnovat se především vnitřním záležitostem Ruska.

Deník Kommersant připomněl, že k polovině dubna se nechalo očkovat okolo sedmi milionů lidí, což představuje 4,8 procenta obyvatel Ruska.

"Byl jsem si jist, že překonáme všechny potíže," prohlásil šéf státu o pandemii koronaviru, která si podle vládního operativního štábu vyžádala životy více než 100 tisíc Rusů - a více než dvojnásobek podle statistického úřadu Rosstat. Ten totiž do statistik započítává i mrtvé, u kterých se nákaza zjistila až po smrti.

"Statistika nám přináší neradostná čísla," připustil Putin, který ve středu také sliboval spoluobčanům vyhlídku na prodloužení průměrné délky dožití.

Putin poděkoval lékařům a zdravotníkům ze všech končin Ruska, čímž vyvolal potlesk v sále zaplněném zákonodárci, gubernátory, ministry a dalšími členy vládnoucí elity, kteří přišli - většinou bez roušek na obličeji - do výstavní síně Manéž u Kremlu v centru hlavního města.

Všichni hosté podle agentury TASS museli prokázat potvrzení o tom, že mají negativní test na covid-19.

Chystají se přídavky na děti

Šéf státu připustil, že pandemie prohloubila sociální problémy a sociální nerovnosti, Rusové ji pocítili na svých příjmech. Odmítl ale myšlenku zavedení úředních cen na potraviny a další zboží, které zdražuje. "Nelze přijmout direktivní opatření, která v 90. letech vedla k prázdným pultům v obchodech," řekl. "Hlavní je zajistit růst reálných příjmů občanů," zdůraznil. "A dosáhnout hmatatelných výsledků v boji proti chudobě," dodal.

Stát musí poskytnout podporu především rodinám s dětmi, prohlásil Putin. "Úkolem je snížit na minimum riziko, že takové rodiny upadnou do chudoby. Opatření jsou nutná už dnes," zdůraznil. Prioritou mají být rodiny, kdy se o děti stará jen osamělá matka či otec. Proto od 1. června dětem od osmi do 16 let v takových rodinách bude vyplaceno v průměru 5650 rublů (asi 1586 korun), ohlásil. Dodal, že těhotné ženy v nouzi mají dostávat 6350 rublů měsíčně. V polovině srpna se mají rodiny s dětmi ve školním věku dočkat jednorázové výplaty ve výši 10 tisíc rublů na školáka, a to včetně nastávajících prvňáčků.

Putin také připomněl předchozí kroky státu v tomto směru, jako je vyplácení "mateřského kapitálu" v řádu statisíců rublů při narození potomka.

Hrubý domácí produkt (HDP) Ruska se loni kvůli pandemii covidu-19 snížil o 3,1 procenta, a zaznamenal tak nejprudší pokles za více než deset let. Ruská centrální banka nicméně nedávno oznámila, že se ruská ekonomika z útlumu zotavuje rychleji, než se čekalo.

V září budou v Rusku parlamentní volby a Putin potřebuje posílit svou podporu u ruské veřejnosti, podotkla agentura AFP, podle níž zůstává šéf Kremlu stále populární, nicméně jeho vládní strana Jednotné Rusko je vnímaná Rusy jako ustrnulá a zkorumpovaná. Průzkum nezávislého centra Levada z minulého měsíce jí předpověděl jen 21 procent hlasů. Na středeční večer chystají rozsáhlé protesty příznivci uvězněného opozičníka Alexeje Navalného.

Putin v projevu zároveň varoval Západ před překročením "nepřekročitelných mezí" ve vztazích s Ruskem. "Kudy tyto meze povedou, budeme určovat sami v každém konkrétním případu," řekl. Kritizoval Západ za "nezákonné" sankce a za přípravu státních převratů v ruském okolí. Puč a vražda hlavy státu se podle Putina chystala i v Bělorusku, které je nejbližším spojencem Moskvy. "Rusko nechce spálit mosty, ale na zahraniční provokace odpoví tvrdě a rychle," řekl Putin.

Vyjádřil také naději, že - jakmile to dovolí epidemiologická situce - se osobně setkají vůdci zemí, které jsou stálými členy Rady bezpečnosti OSN. Rusko je podle něj nakloněno široké mezinárodní spolupráci.