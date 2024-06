Jste tak blbí jako tento stůl? Putin si sezval západní novináře a vyhrožoval Němcům

Ruský vůdce Vladimir Putin poskytuje rozhovory západním novinářům výjimečně. V posledních měsících mluvil například jen s americkým konzervativním komentátorem Tuckerem Carlsonem, který je mu příznivě nakloněn. Ve středu večer si ale do Petrohradu nezvykle pozval hned několik evropských a amerických zpravodajů, kteří ještě v Rusku zůstávají.

V debatě střídavě vyhrožoval a střídavě tvrdil, že Západ o Rusku a jeho úmyslech lže. Zopakoval své dřívější tvrzení, že nemá v úmyslu napadnout žádnou členskou zemi NATO. Podobně hovořil před únorem 2022 o tom, že nezaútočí na Ukrajinu a že varování před válkou jsou alarmistickými výmysly Američanů a Evropanů.

"Tvrdíte, že Rusko chce napadnout NATO. Zbláznili jste se? Jste blbí jako tenhle stůl? Koho vůbec taková pitomost napadla? Říkám vám, že je to nesmysl, prostě nesmysl," rozohnil se jednasedmdesátiletý politik v diskusi. Dodal, že Rusko nemá žádné imperiální ambice, ale nekomentoval ani nevysvětlil fakt, proč Rusko okupuje východní Ukrajinu.

Mimořádně útočně se tentokrát vyjadřoval směrem k Německu. Mluvil o tom, že "ruský lid" pohlížel na Němce dlouho jako na přátele, ale politika vlády v Berlíně prý všechno zničila. "Když se na Ukrajině objevily první německé tanky, v Rusku to vyvolalo etický a morální šok. Nyní, když se mluví o tom, že německé rakety dopadnou na ruské území, tak to samozřejmě znamená úplné zničení rusko-německých vztahů," upozornil Putin.

Ve čtvrtek ráno prohlásil německý kancléř Olaf Scholz, že Kyjev má právo západními zbraněmi útočit v sebeobraně i na ruské území. Zatím ale stále odmítá poskytnout Kyjevu německé střely dlouhého doletu Taurus, které mají velkou ničivou sílu a dosah až 500 kilometrů od místa odpálení. Scholz tvrdí, že jejich dodání by znamenalo, že by je musel na Ukrajině obsluhovat německý personál a že on si nepřeje přímé zatažení Německa do války.

Ruský prezident v Petrohradě před novináři také varoval, že by Západ neměl podceňovat ruskou vůli a připravenost použít jaderné zbraně. "Z nějakého důvodu si na Západě myslí, že jaderné zbraně nikdy nenasadíme. Ale my máme jadernou doktrínou a v ní stojí, že když někdo ohrozí naši suverenitu a územní integritu, přichází pro nás v úvahu použití jakéhokoliv arzenálu, který máme k dispozici," uvedl Putin.

Hrozby nukleárními údery na Velkou Británii, Polsko nebo Německo často padají v diskusích na ruské státní televizi nebo v pořadech kremelského propagandisty Vladimira Solovjova. Na sociálních sítích vyhrožuje totální válkou proti NATO a Západu také místopředseda Bezpečnostní rady Ruské federace a bývalý prezident Dmitrij Medveděv.

Poslanec ruské Státní Dumy Andrej Guruljov tento týden v televizi vyzýval Kreml, aby udeřil atomovými zbraněmi jako první. "Jsem si jistý, že náš útok na Polsko nebo na Pobaltí nevyvolá žádnou reakci Spojených států, Francie nebo Británie," prohlásil politik.

