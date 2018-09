První vesmírný turista u Měsíce. Kdo zažije se SpaceX fascinující zážitek v kosmu

Doposud si zámožní nadšenci mohli zaplatit cestu pouze na Mezinárodní vesmírnou stanici. Japonský miliardář bude prvním turistou, který se podívá za oběžnou dráhu Země.

Washington - První turista na světě se vydá na cestu kolem Měsíce. Americká společnost SpaceX miliardáře Elona Muska zveřejnila identitu účastníka plánovaného kosmického letu.

Je jím dvaačtyřicetiletý japonský miliardář, rockový hudebník, sběratel umění a módní magnát Yusaku Maezawa.

Na palubě mohutné rakety Big Falcon (BFR) vyletí v roce 2023 na oběžnou dráhu Měsíce, který obkrouží a vrátí se zase zpátky na Zemi. Cesta má trvat zhruba pět dní.

"Bude to důležitý krok k naplnění snů lidí o cestách do vesmíru," uvedla společnost na svém Twitteru. S pomocí stejné rakety chce Elon Musk v blízké budoucnosti také kolonizovat Mars.

Yusaku Maezawa se stane úplně prvním turistou, který se dostane do vesmíru za oběžnou dráhu Země. Nebude sám, v plánu má zaplatit cestu ještě dalším osmi světoznámým umělcům. Na jejich výběru chce spolupracovat se SpaceX.

"Chci sdílet tento zážitek s co nejvíce lidmi. Rozhodl jsem se proto letět k Měsíci s umělci," řekl Japonec na pondělní tiskové konferenci, kde ho společnost SpaceX coby prvního turistu představila. "Proto pokud se vám ozvu, prosím, řekněte ano," vzkázal uměleckému světu.

Kolik za cestu japonský miliardář zaplatil, ale společnost neodtajnila.

Soukromé lety do kosmu zatím pořádají jen Rusové. Cestu na Mezinárodní vesmírnou stanici (ISS) zajišťuje od roku 2000 ruská kosmická agentura Rokosmos ve spolupráci s americkou společností Space Adventure, která hledá zájemce. ISS ale krouží kolem Země po nízké oběžné dráze, tedy ve výšce asi 400 kilometrů. Zatím ji takhle navštívilo jen sedm turistů. Ten poslední v roce 2009. Úplně prvním člověkem, který si zaplatil cestu do vesmíru, byl v roce 2001 americký podnikatel Dennis Tito, který za svůj výlet zaplatil 20 milionu dolarů (asi 430 milionů korun).

Obří raketa

SpaceX svůj plán vyslat první turisty na oběžnou dráhu Měsíce ohlásila už loni v únoru. K cestě mělo dojít v prosinci roku 2018 na padesáté výročí letu Apolla 8, na jehož palubě vůbec poprvé lidská posádka opustila oběžnou dráhu Země a přiblížila se k Měsíci.

Počítalo se se dvěma turisty, jejichž jména ale nikdy nebyla zveřejněna a kteří již měli složit zálohu na cestu ve výši několika milionů dolarů. Cestovat měli na vesmírné lodi Dragon, která vozí zásoby a astronauty na ISS. Vynést do vesmíru ji měla raketa Falcon Heavy, která je vůbec největší a nejvýkonnější znovupoužitelná raketa současnosti.

Letos v dubnu ale Elon Musk start mise posunul na rok 2019 a minulý týden ohlásil, že k Měsíci se vydá jen jeden turista, a to na raketě BFR, která ještě není nejspíš hotová a o jejímž prvním letu se mluvilo v horizontu několika příštích let. Má být 106 metrů dlouhá a devět metrů široká.

Na pondělní tiskové konferenci pak změnil čas mise na rok 2023 s tím, že ani tento termín nemohou garantovat. "Vím, že to zní bláznivě a že obvykle námi stanovené termíny nesplníme, ale chci, abyste věděli, že si to myslíme," uvedla v pondělí provozní ředitelka SpaceX Gwynne Shotwell s tím, že BFR by mohla uskutečnit testovací lety už příští rok a cestu kolem Měsíce do roku 2022.

Úzkosti a fyzická zátěž

Cesta kolem Měsíce nebude pro amatéra nic jednoduchého. Kromě fyzické zdatnosti se na ni musí připravit i psychicky. Výzkumy ukazují, že ho čekají úzkosti a obrovské psychické napětí.

Není to cesta bez rizik, jak ukázal historicky první pokus vyslat turistu do vesmíru. V roce 1986 měla být úplně první účastnicí vesmírného letu - tedy neprofesionální kosmonautkou - americká učitelka Christa McAuliffeová. Po čtyřměsíční přípravě nasedla do raketoplánu Challenger, který ale několik desítek vteřin po startu explodoval.

Pravděpodobnost, že se cesta prvního vesmírného turisty společnosti SpaceX nepovede, tedy že se nevrátí zpátky živý, se podle výzkumu federálního leteckého úřadu pohybuje kolem jednoho procenta. Odpovídá to zhruba riziku výstupu na Mount Everest, píše agentura Bloomberg.

Vesmírné závody

O vůbec první turistický let do vesmíru za oběžnou dráhu soutěží se SpaceX Elona Muska také americká firma Blue Origin Jeffa Bezose nebo Virgin Galactic britského podnikatele Richarda Bransona. Žádný z protivníků Elona Muska ale nemá tak velkolepé cíle. Jejich snahou je ukázat lidem pohled na Zemi z vesmíru a nečekat na to, až se uvolní místo na ISS.

Doposud se zdálo, že náskok má Jeff Bezos. Blue Origin plánovala první turistický let do vesmíru na letošní rok, ale jak už bývá s takovými plány zvykem, celá mise se odložila. Zakladatel Amazonu ale na rozdíl od Muska předem zveřejnil ceny letenek. Na vesmírné lodi New Shepard je celkem šest míst (všechny u okénka) v ceně 200 až 300 tisíc amerických dolarů (v přepočtu 4,3 milionu až 6,5 milionu korun).

Zhruba stejně by měly stát lístky na loď Richarda Bransona, která by pasažéry měla dovést na oběžnou dráhu, aby pocítili stav beztíže.

Turisty do vesmíru chce posílat také Čína. První let pro až dvacetičlennou posádku by ale mohl být uskutečněn až v roce 2028. Celý zážitek by mohl trvat maximálně půl hodiny.

