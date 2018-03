Musk staví vesmírnou loď pro cestu na Mars. Na krátké výlety by se mohla vydat už příští rok

před 3 hodinami

Vesmírná loď určená k cestám na Mars se bude moci vydat na první krátké lety už v první polovině příštího roku. Na konferenci o hudebních a filmových technologiích SXSW v texaském Austinu to řekl vizionář a zakladatel společnosti SpaceX Elon Musk. "Stavíme první marťanskou neboli meziplanetární loď a myslím, že budeme schopni krátkých výletů, letů v průběhu první poloviny příštího roku," řekl Musk. Vizionář ale zároveň zažertoval, že je možné, že se nepodaří plán dodržet. Americká soukromá společnost SpaceX už dříve oznámila, že chce k Marsu vyslat první vesmírnou loď v roce 2022. Jednat by se však mělo pouze o loď s nákladem. O dva roky později by už měla k vyrazit raketa s lidmi na palubě.

autor: ČTK | před 3 hodinami