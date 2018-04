Muskova raketa vynesla na oběžnou dráhu "hledače nových planet". Má navázat na teleskop Kepler

před 1 hodinou

Teleskop TESS, patřící americké NASA, má hledat nové planety mimo naši sluneční soustavu.

Mys Canaveral (USA) - Americká raketa Falcon 9 soukromé společnosti SpaceX úspěšně vynesla na oběžnou dráhu kolem Země teleskop pro výzkum planet mimo naši sluneční soustavu. Let byl původně plánován na pondělí, ale musel být odložen kvůli technické závadě v řídicím systému nosné rakety.

Raketa odstartovala z floridského mysu Canaveral ve středu v 18:51 místního času (čtvrtek 0:51 SELČ). První stupeň nosiče po oddělení řízeně přistál v Atlantiku na plošině Of Course I Still Love You.

Po necelých 50 minutách od startu letové středisko oznámilo, že satelit byl úspěšně umístěn na oběžnou dráhu.

Vesmírný dalekohled amerického Národního úřadu pro letectví a vesmír (NASA), zvaný Satelit pro výzkum tranzitujících exoplanet (TESS), je určen ke sledování exoplanet neboli planet mimo naši sluneční soustavu. Naváže na práci teleskopu Kepler, který sledoval objekty vzdálené asi 1000 světelných let a během 20 let objevil na 3700 planet.

"TESS je vybaven čtyřmi velmi citlivými kamerami, což mu umožní sledovat prakticky celé nebe," řekl George Ricker, který se na výzkumu podílí. Dodal, že satelit bude objevovat a zkoumat planety v době, kdy budou z pohledu ze Země procházet před hvězdou jejich soustavy. "V podstatě můžeme sledovat stíny planety, která přechází před svou mateřskou hvězdou," vysvětlil.

Díky pozorovacímu rozsahu TESS bude jeho úkolem sestavit jakýsi katalog exoplanet, na které se pak podrobněji zaměří ostatní teleskopy.

Mise TESS, která přijde na 337 milionů dolarů (6,9 miliardy korun), by měla trvat dva roky. NASA od ní očekává, že objeví další tisíce objektů, mezi nimiž by mohly být stovky planet podobné velikosti jako Země.