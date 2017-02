Jihokorejky se budou brzy dožívat průměrně 90 let, věk dožití se má zvyšovat i v Česku

před 51 minutami

Průměrná délka života obyvatel bohatých států se bude zvyšovat a u lidí narozených v roce 2030 může přesáhnout dosud nedosažitelnou hranici 90 let. Podle nové studie tomu tak bude u žen v Jižní Koreji. Nejvyššího věku se podle výzkumu dožívají lidé v zemích s kvalitní a rovnostářskou zdravotní péčí, Američané naopak mají problémy.

Soul - Jihokorejky, které se narodí v roce 2030, se průměrně dožijí více než 90 let. Ukazuje to studie vědců Světové zdravotnické organizace a Imperial College London (ICL), která tím popřela všechny dosavadní výzkumy.

Podle studie se budou lidé ve vyspělých zemích dožívat stále vyššího věku. A v čele pomyslného žebříčku je právě Jižní Korea, která vede v kategorii mužů i žen.

Nejvyššího věku se budou ženy dožívat po Jižní Koreji i ve Francii, Španělsku a Japonsku, zatímco muži budou umírat v nejpokročilejším věku kromě Koreje také v Austrálii a ve Švýcarsku.

Má to ale i svá úskalí. Vyšší očekávaný věk dožití znamená taky velký tlak na veřejné finance, upozorňuje studie. Bude například potřeba vyřešit otázku důchodových systémů.

Výzkum se zaměřil na 35 vyspělých států. Zjistil, že v každém z nich se střední délka života zvýší zejména u mužů. Důvodem je, že rozdíly mezi pohlavími se budou dál stírat, míní jeden z autorů výzkumu, profesor Majid Ezzati. "Není už pravda, že by muži nutně žili méně zdravě než ženy," uvedl pro server BBC.

Za zvyšováním dožitého věku stojí podle studie zejména lepší zdravotní péče o lidi starší 65 let.

Klíč k úspěchu

A Jižní Koreji se to daří lépe než ostatním. "Jihokorejci udělali spoustu věcí správně," vysvětluje profesor Ezzati, proč je Korea zemí, kde by hranice 90 let mohla být překročena úplně poprvé. "Rovnostářská a dostupná zdravotní péče prospívá všem, což se projeví i statisticky," říká.

Jak studie vznikala Představená studie je v podstatě předpovědí budoucího vývoje střední délky života (life expectancy), neboli naděje dožití. Autoři zpracovali historická data o úmrtnosti v jednotlivých státech. Ta zahrnují i údaje o vlivu kouření a obezity, stejně jako ekonomické faktory, například průměrný příjem na osobu. Tato data vědci vložili do více než dvou desítek pravděpodobnostních modelů, které jim umožnily budoucí vývoj předpovědět. S čím ale model nepočítá, je nečekaná událost jako například válka nebo přírodní katastrofy.

Zemi se také daří lépe bojovat s civilizačními chorobami, jako jsou vysoký tlak nebo obezita.

Lidé v "úspěšné" Austrálii, Kanadě a na Novém Zélandu zase méně kouří a Francouzky a Švýcarky mají menší sklony k obezitě.

Současnou oázou dlouhověkosti je ovšem Japonsko, které vede nynější žebříček průměrné délky života souhrnně i zvlášť pro ženy. Muži se pak nejvyššího věku aktuálně dožívají na Islandu.

Nepříliš optimisticky ovšem vědci předpovídají demografickou budoucnost Spojených států. USA budou mít v roce 2030 nejnižší průměrnou délku dožití ze všech bohatých zemí.

Podle Ezzatiho to souvisí s nerovností ve společnosti. "Z tohoto pohledu jsou Spojené státy přímým opakem Jižní Koreje," říká vědec.

Špatná dostupnost zdravotní péče zasahuje v USA zejména nejchudší vrstvy obyvatel. Spojené státy jsou také jedinou členskou zemí Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD), která nemá všeobecné zdravotní pojištění. "Zajímavým projevem toho, že je něco špatně, je fakt, že se přestala zvyšovat průměrná výška Američanů," dodává Ezzati, podle kterého za to může špatná výživa v dětství.

A Češi?

Průměrná délka života se v dobách míru a relativního blahobytu zvyšuje několik posledních desetiletí. V České republice se začala naděje na dožití u mužů prudce prodlužovat až po roce 1991, kdy vzrostla ze 68,2 roku na 75,8 roku v roce 2014. U žen byl trend pozvolnější.

Studie předpovídá, že průměrná délka života Čechů se bude zvyšovat i nadále. Čeští muži narození v roce 2030 budou mít střední délku života 79,5 roku, české ženy 84,4 roku. Česká republika se tak ve srovnání s ostatními vyspělými státy posune na 25. pozici.

V globálním měřítku byla naděje na dožití v roce 2014 u žen 73,6 roku a 69,4 roku u mužů, uvádí Světová banka.

Šebike Achundovové z Ázerbájdžánu je sto jedenáct let. Narodila se za cara, jako mladá dívka zažila bolševickou revoluci a přežila Sovětský svaz. | Video: Rádio Svobodná Evropa | 01:26

autor: Helena Truchlá