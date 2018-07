Průlom v kauze uneseného Vietnamce. Do vlasti ho dopravilo slovenské vládní letadlo, píše deník

před 32 minutami

Berlínští vyšetřovatelé jsou přesvědčeni, že bývalý vietnamský komunistický funkcionář Trinh Xuan Thanh, který byl loni unesen v německé metropoli, byl poté do vlasti transportován slovenským vládním letadlem. Neexistují o tom "prakticky žádné pochyby", citoval ze záznamu berlínského kriminálního úřadu deník Frankfurter Allgemeine Zeitung. List také píše, že transport uneseného Vietnamce byl předmětem schůzky tehdejšího slovenského ministra vnitra Roberta Kaliňáka a jeho vietnamského protějšku. Kaliňák v minulosti opakovaně odmítl, že by Slovensko do únosu muže, který byl později ve Vietnamu odsouzen na doživotí, bylo vědomě zapleteno.