Vietnamec z Prahy, který chtěl v Německu unést manažera, dostal tři roky a deset měsíců vězení

Vietnamec Long N. H. chtěl unést manažera Trinh Xuan Thanha do vlasti. U berlínského soudu se přiznal, že pracoval pro vietnamské tajné služby.

Berlín - Na tři roky a deset měsíců poslal německý soud do vězení Vietnamce, který loni pomáhal s únosem vietnamského manažera z Berlína do vlasti. Informovala o tom ve středu agentura Reuters.

Odsouzený Vietnamec známý jako Long N. H. byl do Německa vydán loni v srpnu z Česka, kde má trvalý pobyt. Manažer Trinh Xuan Thanh, který se po únosu objevil ve Vietnamu a o kterém Hanoj tvrdí, že se vrátil dobrovolně, byl mezitím vietnamskými soudy dvakrát odsouzen k doživotí za zpronevěru.

Sedmačtyřicetiletý Long N. H. se u soudu přiznal, učinil tak na základě dohody o vině a trestu se státním zastupitelstvím. V přiznání uvedl, že pracoval pro vietnamské tajné služby.

Podle prokuratury Long N. H. pronajal v Praze loni dvě auta, jedno sloužilo ke sledování oběti, druhé k jejímu únosu. Oba vozy obžalovaný po únosu odvezl zpět do české metropole, kde podle webu Taz provozoval kancelář zaměřenou na finanční převody do zahraničí.

Thanh býval manažerem státní ropné společnosti PetroVietnam. V Německu usiloval o azyl, loni 23. července byl ale v centru Berlína unesen. Podle některých médií byl Thanh do Vietnamu zavlečen přes Slovensko. Bratislava před časem odmítla, že by byla do akce vědomě zapojena.

Případ středečním rozsudkem ale nekončí. V Německu je nadále stíhán náměstek ředitele vietnamské tajné služby Duong Minh Hung a dva muži z Prahy a jeden z Berlína, kteří při únosu údajně rovněž pomáhali.