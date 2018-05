Očekávám, že Slovensko udělá vše pro objasnění vraždy novináře Kuciaka, vzkázala Merkelová

před 3 hodinami

Premiér Peter Pellegrini kancléřce slíbil, že dostane všechny slovenské informace týkající se únosu bývalého vietnamského funkcionáře z Berlína.

Berlín - Německá kancléřka Angela Merkelová dala slovenskému premiérovi Peteru Pellegrinimu jasně najevo očekávání Spolkové republiky, že Slovensko udělá vše pro to, aby vyřešilo vraždu investigativního novináře Jána Kuciaka. Řekla to na tiskové konferenci v Berlíně po společném jednání.

Šéfka německé vlády připomněla, v jaké situaci se Pellegrini ujal funkce. "Okolnosti převzetí úřadu nebyly jednoduché," poznamenala v narážce na to, že dvaačtyřicetiletý politik v březnu nahradil svého předchůdce Roberta Fica, který rezignoval po rozsáhlých protestech, jež vražda Kuciaka vyvolala.

"Dala jsem jasně najevo, že si přejeme a očekáváme - ale myslím, že to Slovensko také dělá - udělat vše pro to, aby se únorová vražda novináře Kuciaka a jeho snoubenky objasnila," zdůraznila Merkelová hned v začátku společné tiskové konference.

Vraha mladé dvojice zatím slovenská policie hledá neúspěšně. Hned na začátku vyšetřování vyslovila přesvědčení, že vražda souvisela s Kuciakovou prací novináře.

Slovensko Německu poskytne veškeré informace o únosu Vietnamce

Pellegrini německé kancléřce slíbil, že dostane všechny slovenské informace týkající se únosu bývalého vietnamského funkcionáře z Berlína. Politici spolu hovořili o možné roli Slovenska v případu, který výrazně zhoršil vztahy mezi Německem a Vietnamem.

Vietnamský podnikatel a bývalý komunistický funkcionář Trinh Xuan Thanh byl v centru německé metropole unesen za bílého dne 23. července. Později se objevil ve Vietnamu, kde byl v lednu odsouzen k doživotnímu trestu za zpronevěru. Německá i slovenská média začala v poslední době spekulovat o tom, že Slovensko mohlo být do únosu vědomě zapleteno, což ale jasně odmítl tamní bývalý ministr vnitra Robert Kaliňák.

I tak téma Merkelová a Pellegrini probírali. "Mluvili jsme samozřejmě také o zprávách, do jaké míry by případ únosu Vietnamce Thanha mohl souviset i s něčím na Slovensku," uvedla šéfka německé vlády. "Slíbil jsem maximální spolupráci německým úřadům. Německé straně dáme všechny informace, které po nás požadují," poznamenal Pellegrini.

O možném zapojení Slovenska se hovoří kvůli tomu, že Bratislava loni poskytla vietnamské delegaci při její cestě z Prahy do Bratislavy a následně do Moskvy vládní letecký speciál. Německý list Frankfurter Allgemeine Zeitung také napsal, že tři dny po únosu Thanha cestovalo několik podezřelých pronajatým autem z Prahy do Bratislavy, kde zaparkovali u vládního hotelu. Tam se poté uskutečnila i pracovní schůzka vietnamských a slovenských politiků.

Před soudem zatím stanula jediná osoba spojená s únosem. V dubnu v německé metropoli začal soud se sedmačtyřicetiletým Longem N. H., který si podle obžaloby v Praze půjčil mikrobus, jenž byl posléze k únosu použit.