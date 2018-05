Kauza uneseného Vietnamce se prohlubuje. Slovensko si předvolalo velvyslance

před 2 hodinami

Loni v létě někdo v Berlíně unesl bývalého komunistického funkcionáře Trinha Xuana Thanha, ve Vietnamu byl pak odsouzen k doživotí. Jeho únosci zřejmě cestovali přes Slovensko.

Bratislava - Slovenské ministerstvo zahraničí si ve čtvrtek předvolalo vietnamského velvyslance na Slovensku a požádalo ho o vyjádření k podezřením o loňském únosu vietnamského funkcionáře z Německa, který podle německých médií mohl být zavlečen do vlasti přes Slovensko.

"Pokud se zmiňovaná podezření potvrdí, budeme to považovat za vážný incident s negativním dopadem na naše bilaterální vztahy. Důrazně odmítáme spojování Slovenska s takovým jednáním, které je nepřípustným a odsouzeníhodným porušením mezinárodní práva," uvedl generální ředitel politické sekce slovenského ministerstva zahraničí Marián Jakubócy, který s vietnamským diplomatem jednal.

Slovenská diplomacie v tiskové zprávě pohrozila blíže neupřesněnými diplomatickými opatřeními, pokud vysvětlení vietnamské strany nebude dostatečné.

Vietnamský podnikatel a bývalý komunistický funkcionář Trinh Xuan Thanh byl v centru německé metropole unesen za bílého dne loni v červenci. Později se objevil ve Vietnamu, kde byl v lednu odsouzen k doživotnímu trestu za zpronevěru.

Německá i slovenská média začala v poslední době spekulovat o tom, že Slovensko mohlo být do únosu vědomě zapleteno, což ale jasně odmítl bývalý slovenský ministr vnitra Robert Kaliňák.

O případu ve středu hovořila německá kancléřka Angela Merkelová se slovenským premiérem Peterem Pellegrinim na společné schůzce v Berlíně.

Možné zapojení Slovenska do únosu zmiňovala média kvůli tomu, že Bratislava loni poskytla vietnamské delegaci při její cestě z Prahy do slovenské metropole a následně do Moskvy vládní letecký speciál. Německý list Frankfurter Allgemeine Zeitung také napsal, že tři dny po únosu Thanha cestovalo několik podezřelých pronajatým autem z Prahy do Bratislavy, kde zaparkovali u vládního hotelu. Tam se poté uskutečnila i pracovní schůzka vietnamských a slovenských politiků.