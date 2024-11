Zlom v případu znásilněné Francouzky. Prokuratura chce pro muže nejvyšší možný trest

Prokuratura žádá trest 20 let odnětí svobody pro Francouze, který roky nechával desítkami mužů znásilňovat svou omámenou ženu a z činů pořizoval záznamy. Široce sledovaný soudní proces se tak po 11 týdnech blíží ke konci.

V pondělí dopoledne začaly závěrečné řeči, které podle agentury AFP mohou trvat až tři dny. Závěrečná fáze procesu ve francouzském Avignonu shodou okolností začíná na světový den boje proti násilí páchanému na ženách.

Trest 20 let odnětí svobody, který požadují prokurátoři Jean-François Mayet a Laure Chabaudová, je za znásilnění s přitěžujícími okolnostmi ve Francii maximální možný. Vzhledem k celosvětovému dopadu tohoto sledovaného procesu byl návrh výše trestu očekáván s napětím, připomínají média.

Nyní dvaasedmdesátiletou Gisele Pelicotovou léta znásilňovali cizí muži poté, co ji její tehdejší manžel omámil silnými anxiolytiky, tedy léky proti úzkosti. Dominique Pelicot ze znásilňování natáčel videa, na nichž figurovalo cekem 83 mužů. Před soudem jich stanulo 50, ostatní se nepodařilo identifikovat.

"Maximální trest je 20 let. Je to sice hodně, ale zároveň příliš málo vzhledem k závažnosti spáchaných a opakovaných činů," prohlásil v pondělí u soudu prokurátor.

"Je to velmi emotivní," uvedla v pondělí ráno Pelicotová při příchodu do soudní síně. Pelicotová odmítla, aby se soud konal za zavřenými dveřmi, chtěla tak dosáhnout, aby "hanba dopadla na ně" - tedy na muže, kteří se znásilňování dopouštěli. Vysloužila si tím obdiv mnoha Francouzů a Francouzek a na její podporu se v září po celé zemi shromažďovaly stovky lidí. Obvinění ve věku od 26 do 68 let pocházejí ze všech společenských vrstev a jsou mezi nimi hasiči, lékárníci, dělníci či novináři.

V dalších dnech by se mělo vyjasnit, jaký trest žádá obžaloba pro pět desítek Pelicotových spolupachatelů. Protože i když je většina z nich stíhána za stejný trestný čin, konkrétně za těžké znásilnění, a hrozí jim tedy také 20 let vězení, tresty musí být individualizovány. Prokuratura se například může rozhodnout odlišit recidivisty - deset mužů přišlo několikrát - od těch, kteří do ložnice Peliotových přišli "jen" jednou, píše AFP.

Dominique Pelicot padesát spoluobviněných nalezl na internetu a v období od července 2011 do října 2020 je pouštěl do rodinného domu v Mazanu, kdy bydlel se svou dnes již bývalou manželkou, aby se díval, jak ji v bezvědomí znásilňují. Pelicot nikdy svou odpovědnost nepopíral a sám sebe označil za "násilníka". "Jsem vinen tím, co jsem udělal. Všechno jsem zničil, o všechno jsem přišel. Musím za to zaplatit," prohlásil krátce po zahájení procesu.

Jeho dva synové požádali justici, aby otce co nejpřísněji potrestala a prohlásili, že na něj chtějí navždy zapomenout. Jeho dcera se pokládá za další z otcových obětí. Verdikt je očekáván okolo 20. prosince, informují tiskové agentury. Rodina se o případu a hrůzných praktikách otce dozvěděla v roce 2020, kdy začalo policejní vyšetřování.

Případ otřásl celou Francií a vyvolal debaty o násilní na ženách. U příležitosti světového dne boje proti násilí páchanému na ženách v pondělí generální tajemník OSN António Guterres uvedl, že "epidemie násilí páchaného na ženách a dívkách zahanbuje lidstvo". Žádal spravedlnost pro oběti a odpovědnost pro pachatele. "Závěrečné řeči v tento výjimečný den jsou dalším symbolem," řekl v pondělí ráno Antoine Camus, právní zástupce poškozené Gisele Pelicotové.

