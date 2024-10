Případ, který otřásl Francií. Omámenou ženu znásilňovaly desítky mužů, nic netušila

Francouzka se těšila na důchod, který se s manželem rozhodli strávit v malém městě Mazan na jihovýchodě země. Klidných roků s otcem jejích dětí se ale Gisele Pelicotová nedočkala. Místo toho se dozvěděla, že muž, kterého považovala za lásku svého života, ji roky zdrogovával a nabízel cizím lidem ke znásilnění. Žena se rozhodla případ zveřejnit a hlásá, že "stud musí změnit strany".

Když Gisele poprvé potkala Dominiquea, bylo jim devatenáct let. O dva roky později se vzali, měli tři děti. Dnes je dvaasedmdesátiletá žena drobné postavy sedminásobnou babičkou. Muže, se kterým strávila půlstoletí, popisovala jako milého a pečujícího. Jejich manželství přežilo finanční problémy i krátkou nevěru. "Měli jsme všechno, abychom byli šťastní," cituje americký server The Cut Pelicotovou. "I naši přátelé říkali, že jsme ideální pár," dodala.

Manžel, bývalý realitní agent v důchodu, stál po jejím boku i poté, co se Pelicotová začala potýkat se zdravotními problémy. Po přestěhování na venkov ztrácela na váze, zapomínala i celé dny, vypadávaly jí vlasy, měla gynekologické problémy. Bála se, že má Alzheimerovu chorobu, přestala proto řídit a sama cestovat. Manžel ji vozil po doktorech, lékaři ale žádnou nemoc neodhalili.

Představa, že žije idylický život, který komplikují zdravotní potíže spojené se stářím, se rozpadla v listopadu 2020, kdy si je předvolala policie. Manžel se Pelicotové přiznal, že fotil ženy pod sukněmi v supermarketu. Přestože požadovala, aby se jim omluvil, chtěla s ním zůstat. Myslela, že na policii s ním jde jen jako doprovod.

Místo toho strážníci Dominiquea Pelicota okamžitě zatkli a ukázali Gisele důkazy, že i ona sama se bez svého vědomí stala obětí jeho činů. Záznamy v jeho počítači ukázaly, že posledních devět let dával Pelicot své ženě silné léky na omámení. Následně zval muže, aby ji znásilnili. Na více než dvě stě znásilněních se podílelo 83 mužů.

"Vsadila bych život na to, že žiji s výjimečným mužem. Ale já i mé děti jsme byli naprosto oklamáni," řekla podle francouzské stanice France24 u soudu. "Rozpadl se mi život," dodala.

Zdrogoval ji a zapnul kameru

Případ Gisele Pelicotové otřásl Francií. Žena se totiž rozhodla, že soud, před nímž stanulo vedle jejího manžela dalších padesát mužů, které se podařilo identifikovat, nebude probíhat za zavřenými dveřmi. Do soudní síně tak mají přístup média. Pelicotová doufá, že tím zvýší povědomí o využívání drog a léků v sexuálním násilí.

Veřejnost se tak v detailu dozvídá, čemu Dominique Pelicot, se kterým se Gisele rozvedla a nyní o něm mluví jen jako o panu Pelicotovi, svou bývalou ženu roky vystavoval. Zneužívání probíhalo mezi lety 2011 a 2020, ve kterých Pelicot nabízel na stránkách určených k hledání partnerů svou zdrogovanou ženu dalším mužům. Nechtěl za to žádné peníze, jedinou podmínkou bylo dodržovat přísná pravidla, aby se Gisele neprobudila a nepojala žádné podezření, líčí britský deník The Guardian.

Bezvědomí své ženě vyvolával Pelicot prášky proti úzkosti, které jí drtil do jídla nebo do pití. Aby zajistil, že se neprobudí, dával jí najednou tři až deset tablet. Stav, do kterého ji to dostalo, se podobal kómatu. Ten trval i sedm hodin.

Muži, kteří na jeho nabídku ve skupině s názvem Bez jejího vědomí reagovali, pocházeli většinou z okolí. Nejmladšímu bylo v té době dvaadvacet let, nejstaršímu je nyní čtyřiasedmdesát. Byl mezi nimi novinář, řidič náklaďáku, zdravotní bratr nebo člen vězeňské stráže. Většina z nich nikdy neměla problémy se zákonem, mnoho z nich má rodiny s dětmi. Nejmladší z obviněných znásilňoval Gisele Pelicotovou ve chvíli, kdy jeho partnerka rodila jejich dítě.

Když do domu manželů přišli, byla už žena v bezvědomí. Muži se museli svléct v kuchyni a nesměli na sobě mít žádnou voňavku nebo smrdět kouřem z cigaret. Museli také souhlasit s tím, že si je Pelicot při aktu natočí.

"Uspal jsem ji, nabídl ji a natočil to," řekl Pelicot u soudu. Znásilnění probíhalo bez jakékoliv ochrany. Šestkrát ji znásilnil i muž, který byl HIV pozitivní. Nemoc na ni nepřenesl.

U soudu, který začal v září a skončí kvůli počtu podezřelých až v prosinci, se Pelicot k činu přiznal. "Znásilnil jsem ji, stejně jako další v této místnosti," cituje ho server Vox. "Všichni znali její stav, než přišli, věděli všechno. Nemohou tvrdit nic jiného," dodal.

Videodůkazy a podezření z vraždy

Přesto se ke znásilnění přiznalo jen patnáct mužů. Ostatní tvrdí, že se domnívali, že jde o sexuální hru obou partnerů, že netušili, že žena nevnímá, nebo že jim stačil souhlas jejího muže. "Nikdy, ani na vteřinu, jsem nedala souhlas panu Pelicotovi nebo jinému z těchto mužů," řekla žena u soudu.

Vyšetřovatelé však mají dostatek důkazních materiálů, včetně více než 20 tisíc videí a fotografií z počítače Pelicota. Ten je ukládal ve složce s názvem Zneužívání. "Jsou to pro mě scény hrůzy. Chovají se ke mně jako k hadrové panence," řekla Gisele po zhlédnutí.

Vyšetřovatelé v jeho počítači našli i další podezřelé materiály. Například ve složce O mé dceři, nahé, byly snímky jejich dítěte. Dospělá žena na některých z nich působí zdrogovaně, je nahá nebo jen ve spodním prádle. Pelicot se nepřiznal k tomu, že by je pořídil, ani k tomu, že by své dceři ublížil. Měl ale také fotografie svých nahých snach, které byly pořízeny bez jejich vědomí.

Pelicotovi hrozí dvacet let za mřížemi. Policie ho vyšetřuje i v dalších případech znásilnění, pokusu o něj a dokonce i pro podezření z vraždy realitní agentky, která byla zdrogována, znásilněna a nakonec probodnuta. Analýza DNA už jedno spojení Pelicota se zločiny prokázala, píše France24.

Stud musí změnit stranu

Případ, kde je násilníkem na první pohled zcela obyčejný muž a kterému odborníci nediagnostikovali žádnou patologii, spustil ve Francii už několik změn. Lékaři se nyní mohou přihlásit na kurz, kde se naučí rozpoznat oběti zdrogování, další se začali bavit o tom, jestli by se měla zachovat současná praxe v předepisování léků na úzkost. Prášky, které použil Pelicot a které mu bez větších obav předepsal jeho bratr, se pacientům dávají tak často, že je francouzské lékárny mají mnohdy vyprodané.

Lidé se také více baví o sexuálním násilí a o souhlasu při sexu. Gisele Pelicotová podle mnohých boří stereotyp o tom, jak by se měla chovat oběť znásilnění. Její prohlášení, že "stud musí změnit stranu", kdy se odmítla stydět za to, co se jí cizím zapříčiněním stalo, se v zemi proměnilo v heslo. Je vidět v ulicích i na protestech. Stejně jako graffiti vyobrazující Gisele Pelicotovou, která byla ještě před pár lety obyčejnou babičkou žijící na venkově.

