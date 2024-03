Ukrajinci si z Černého moře udělali střelnici. Velký útok na most se zřejmě blíží

Rusové postupují i přes velké ztráty na východě Ukrajiny, ale na vodě v Černém moři prohrávají. Nejsou schopni ochránit svá plavidla proti ukrajinským střelám a speciálním dronům. Úterní zkáza ruské hlídkové lodi Sergej Kotov tento trend jen potvrdila.

Plavidlo napadla smečka několika ukrajinských námořních dronů. Ruská loď, dlouhá 94 metrů a s helikoptérou na palubě, šla ke dnu. Ukrajinská vojenská rozvědka HUR si mediální úspěch své speciální jednotky patřičně vychutnala a zveřejnila videozáběry z exploze Sergeje Kotova.

Známý estonský válečný bloger Artur Rehi upozornil, že na rozdíl od předchozích zničených ruských lodí bylo toto plavidlo úplně nové. Nejednalo se o námořní techniku z časů Sovětského svazu nebo z devadesátých let jako v minulých případech. "Sergeje Kotova Rusové spustili na vodu teprve v červenci 2022. Byla speciálně vybavena obranou proti dronům," podivil se Rehi. Přesto obrana lodi proti těmto rychlým bezpilotním člunům s výbušninami selhala.

Rozhovor Aktuálně.cz s tímto uznávaným blogerem můžete číst zde:

Před začátkem invaze čítala ruská námořní flotila v Černém moři 74 plavidel. Ukrajinci jich poškodili nebo potopili podle některých zdrojů dvacet, podle jiných až čtyřiadvacet. Rusko každopádně za pouhé dva roky přišlo zhruba o třetinu své flotily. Ukrajinci přitom vlastní námořní síly prakticky nemají: jedinou fregatu Hetman Sahajdačnyj potopili v přístavu v Mykolajivu raději sami, aby se nedostala nepoškozená do rukou nepřítele.

Ukrajina ruské síly na moři likviduje několika způsoby. Používá britské střely Storm Shadow, vzdušné drony i speciálně upravené námořní drony útočící na mořské hladině. Nepřátelskou flotilu decimuje také balistickými raketami krátkého doletu OTR-21 Točka a vlastními protilodními střelami Neptun.

Z lodí v Černém moři Rusové odpalují na Ukrajinu střely Kalibr, ale musejí se držet dál od pobřeží. K nejtučnějším ukrajinským úlovkům od začátku války patří potopení křižníku Moskva a zásah lodi Novočerkassk, kotvící v přístavu na Krymu. Letos v únoru potopili Ukrajinci výsadkovou loď Cezar Kunikov a teď tedy také Sergeje Kotova.

Výrazným úspěchem bylo také vytlačení okupantů ze strategicky důležitého Hadího ostrova v Černém moři. Ukrajina tím zajistila bezpečí svých nákladních lodí, které plují blízko rumunských břehů.

"Něco zkusili a fungovalo to lépe, než čekali. Pak si řekli: 'Skvělé! Pojďme v tom pokračovat. A pokračují v tom úspěšně už dva roky," hodnotí ukrajinské úspěchy na moři pro Rádio Svoboda Dmitry Gorenburg z amerického Centra pro námořní analýzy. Rusko ale ještě má samozřejmě početnou Tichomořskou a Severní flotilu. Obě zůstaly válkou zatím nedotčeny.

Estonec Artur Rehi se domnívá, že ukrajinskou strategií je Černé moře co nejvíc vyčistit od ruských zbraní a pak udeřit na Kerčský most. Spojnici mezi okupovaným Krymem a ruskou pevninou, přes kterou Rusové posílají do války zbraně a zásoby. "Pravděpodobně se na to připravují. Ruské lodě stráží Kerčský most, ale jsou bezbranné proti námořním dronům," soudí Rehi.

Ukrajinská armáda loni oznámila, že testuje nový podvodní dron Marička, který podle ní může útočit na cíle vzdálené až 1000 kilometrů. Má být pro nepřítele obtížně pozorovatelný, a to zejména v závěrečné fázi útoku. Zatím ale tento model do boje nenasadila.

