Příměří v Pásmu Gazy nakonec začalo. Hamás propustí tři ženská rukojmí

V Pásmu Gazy v 10:15 SEČ začalo příměří. Izrael již obdržel jména tří ženských rukojmích, která mají být v rámci dohody o příměří propuštěna v neděli v 15:00 SEČ. Oznámila to kancelář izraelského premiéra Benjamina Netanjahua, píše Reuters.

Hamás se zpožděním zveřejnil jména tří ženských rukojmích. Ty budou podle kanceláře izraelského premiéra Benjamina Netanjahua v rámci dohody o příměří propuštěna dnes v 15:00 SEČ, uvedla agentura Reuters. Příměří by mělo zastavit 15 měsíců trvající boje mezi Izraelem a Hamásem a mimo jiné zajistit návrat rukojmích unesených z Izraele do Pásma Gazy.

Podle prohlášení mluvčího ozbrojeného křídla hnutí Hamás, které citoval Reuters, budou dnes propuštěny Romi Gonenová (24 let), Doron Steinbrecherová (31 let) a Emily Damariová (28 let). Všechny tři byly do Pásma Gazy uneseny při útoku na Izrael v říjnu 2023. Steinbrecherová a Damariová, která má dvojí, britsko-izraelské občanství, byly uneseny ze svých domovů v kibucu Kfar Aza. Damariová byla unesena během nájezdu na hudební festival Supernova.

Další čtyři ženská žijící rukojmí budou propuštěna za sedm dnů, uvedlo prohlášení Netanjahuovy kanceláře.

Dohoda o příměří je výsledkem nepřímých rozhovorů zprostředkovávaných Katarem, Egyptem a Spojenými státy. Její uzavření ve středu oznámil v Dauhá katarský premiér. Dohoda má ukončit boje mezi Izraelem a Hamásem v Pásmu Gazy a umožnit návrat necelé stovky rukojmích unesených z Izraele výměnou za propuštění téměř 2000 palestinských vězňů z izraelských věznic. Dále má zajistit stažení izraelské armády, návrat palestinských obyvatel vysídlených boji do svých domovů a enormní navýšení přísunu humanitární pomoci.

Již po zahájení klidu zbraní na tiskové konferenci vystoupil izraelský ministr zahraničí Gideon Saar, podle kterého zůstane region Blízkého východu nestabilní, pokud Hamás zůstane v Pásmu Gazy u moci. V takovém případě podle něj nelze očekávat ani mír, ani bezpečnost, píše AFP. Dnes dopoledne na protest vůči dohodě rezignovali izraelský ministr pro národní bezpečnost Itamar Ben Gvir a další dva ministři z jeho krajně pravicové strany Židovská síla.

Tisíce vysídlených obyvatel Pásma Gazy se již vydaly na cestu do svých domovů. Podle agentury AFP cestují na korbách nákladních automobilů, s povozy taženými osly ale i pěšky. Míří jak na sever do oblasti města Džabálíja, tak na jih do měst Rafah a Chán Júnis.

Podle údajů OSN vysídlila válka v Pásmu Gazy asi 1,9 milionu obyvatel, tedy přibližně 90 procent populace; mnozí lidé žijí v provizorních stanových táborech. V ulicích některých měst se poprvé od začátku války rozmisťují uniformovaní příslušníci policie spadající pod Hamás. V ulicích příměří podle fotografií Reuters jak civilisté, tak i na některých místech maskovaní ozbrojenci.

K hraničním přechodu Kerem Šalom mezi Izraelem a Pásmem Gazy již míří 200 nákladních vozidel s humanitární pomocí a 20 nákladních cisteren s palivem, uvedl Reuters s odvoláním na egyptské bezpečnostní zdroje.

Příměří mělo dle dohody začít již v 7:30 SEČ, nicméně bylo odloženo, protože Izrael neobdržel včas jmenný seznam. Hnutí Hamás zdržení vysvětlovalo technickými důvody. Izrael mezitím oznámil, že bude pokračovat v útocích v Pásmu Gazy, dokud Hamás nesplní své povinnosti vyplývající z dohody. Izraelské údery dnes zabily nejméně osm lidí ve městě Chán Júnis a další tři ve městě Gaza, uvedlo tamní ministerstvo zdravotnictví spravované Hamásem. Izraelská armáda oznámila, že útočila na "teroristické cíle".

Nynější válka v Pásmu Gazy začala poté, co Hamás a dalších palestinské ozbrojené skupiny 7. října 2023 zaútočily na jih Izraele. Přitom zabili na 1200 lidí, převážně civilistů, a dalších zhruba 250 lidí unesli do úzkého pobřežního pásma jako zajatce. V zajetí je stále 98 lidí. V první fázi příměří, která má trvat 42 dnů, Hamás propustí 33 rukojmích. Zbylých 65 bude podle dohody propuštěno v dalších fázích.

Za války v Pásmu Gazy bylo od 7. října 2023 zabito nejméně 46 tisíc Palestinců, dalších 110 tisíc bylo zraněno, uvedlo ministerstvo zdravotnictví v Gaze spravované hnutím Hamás. Údaje nerozlišují mezi ozbrojenci a civilisty, ale většinu tvoří civilisté.