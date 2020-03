Zrušili nám lety, chceme domů. Příběhy Čechů, které pandemie uvěznila v zahraničí

Španělsko: lidé to snad konečně začínají brát vážně

O Španělsku se v posledních dnech v souvislosti s šířením koronaviru hovoří jako druhé Itálii. Za posledních 24 hodin tam zemřelo více než 200 lidí, v zemi je přes 17 tisíc nakažených. Po Číně, kde epidemie na přelomu roku začala, Itálii a Íránu je nyní nejhůře zasaženou zemí, platí zde celostátní nouzový stav i karanténa.

Ve Valencii žije Češka Hanka Voborníková, která pracuje jako dopravní dispečerka, na starosti má mezinárodní kamionovou dopravu. "Roušky tu moc nefrčí, nařízení nosit je na veřejnosti taky ještě nepřišlo. Podle mě už to ale lidé začínají brát trochu vážně, vědí, že jde do tuhého. Najdou se ale i tací, kterým je to úplně jedno a klidně se jdou ven projít," popisuje.

V zemi jsou zavřené školy i většina veřejných míst. 46 milionů Španělů podle vlády nemá vycházet z domova s výjimkou nákupu potravin, léků nebo návštěvy u lékaře. "V obchodech vyfasujete jednorázové rukavice a pravidelně se dezinfikují nákupní košíky," popisuje opatření Voborníková.

Nákaza se podle ní šíří zejména z hlavního města. "Tady ve Valencii máme spoustu turistů, kteří přijeli na svátek Fallas. Ti si říkají - v Madridu je spousta nakažených, pojedeme na venkov. No a pak nemají nemocní přibývat," říká.