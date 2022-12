Tady začínaly ruské tajné služby. Čeka na Leninův příkaz mučila i popravovala opozici

Vláda nezvýší pro příští rok platové tarify pracovníkům veřejného sektoru, tedy učitelům, úředníkům, pracovníkům v kultuře, sociálním pracovníkům či zdravotníkům. O rozdělení navýšené sumy na výdělky kabinet dnes nerozhodl. Celá částka by tak měla putovat do odměn. Na tiskové konferenci po jednání vlády to oznámil ministr práce Marian Jurečka (KDU-ČSL).

Suma na platy se příští rok proti letošku zvedne o čtyři procenta. Odbory požadovaly, aby pak vzrostl hlavně základ výdělku a zbytek se využil na odměny. Vláda už dřív rozhodla, že tarify od ledna zvýší jen bezpečnostním sborům.

"My jsme se dnes na vládě zabývali ještě i tou variantou zvýšení tarifů u pedagogů. Nakonec na vládě nebyla pro tento krok shoda. Zůstali jsme u toho původního návrhu… nebudeme navýšení rozepisovat do platových tabulek. Od 1. ledna budeme ponechávat prostředky, které jsou vyšší než v roce 2022, k tomu, aby je mohli vedoucí pracovníci využít především pro osobní, individuální motivaci a ocenit výkony lidí nejen ve školství, ale i v dalších složkách našeho státu. Taková byla většinová vůle na vládě," řekl Jurečka.