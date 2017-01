AKTUALIZOVÁNO před 10 minutami

Spojené státy ve středu večer bombardovaly v Libyi vojenské tábory teroristické organizace Islámský stát (IS). Snažily se tak zneškodnit extremisty, kteří prchli ze své bývalé bašty v pobřežním městě Syrta poté, co na něj USA podnikly nálety loni v prosinci. Oznámilo to americké ministerstvo obrany. Podle něj nálety usmrtily více než 80 stoupenců IS. Od svržení diktátora Muammara Kaddáfího v roce 2011 se Libye ocitá v chaosu. O vládu stále usilují dva kabinety – ten na východě neuznává vládu v Tripolisu, za níž stojí OSN. I přes podporu OSN má však vláda malou moc, v zemi nadále působí islamisté.

autoři: ČTK, Zahraničí