Fatální selhání, bezprecedentní pitomost. Bývalí šéfové tajných služeb kritizují Zemanovo prohlášení

před 20 minutami

Podle bývalého ministra vnitra a někdejšího ředitele civilní rozvědky Františka Bublana nemá prezident Miloš Zeman právo zveřejňovat informace, že se na českém území pohybuje muž podezřelý ze spolupráce s teroristy, jak učinil ve středečním rozhovoru pro Český rozhlas. Svým chováním totiž zásadně narušil práci tajné služby. Prezidenta kritizují i další bývalí šéfové tajných služeb. Ministr vnitra Milan Chovanec uklidňuje, že podle jeho informací nehrozí Česku vyšší bezpečnostní riziko a není ani důvod ke svolání bezpečnostní rady státu.

Praha – Prezident Miloš Zeman v rozhovoru pro Český rozhlas prohlásil, že v Česku se "potlouká" muž podezřelý ze spolupráce s teroristy. Podle bývalých šéfů tajných služeb ale hlava státu nemá právo takové informace zveřejňovat.

"Já jsem měl s panem Zemanem svého času co do činění a vím, co je to za člověka. Pan Zeman je schopen říci cokoli a už mě to nepřekvapuje. Musí to vyhodnotit ti, kdo jsou k tomu povolaní: orgány činné v trestním řízení a politici. Pokud je některý ředitel zpravodajské služby dotčen, ať se ozve," sdělil Aktuálně.cz bývalý šéf Bezpečnostní informační služby Jiří Růžek.

"Ta informace byla v nějakém stupni utajení a prezident nemá ani právo, aby to dále sděloval. To je fatální chyba,“ řekl Aktuálně.cz exministr vnitra a bývalý šéf civilní rozvědky František Bublan. Zeman tím podle něj zásadně narušil práci zpravodajců. "Je to věc tajné služby. On jím to tímto hodně narušil," doplnil s tím, že bezpečnost země tím Zeman pravděpodobně neohrožuje.

"Je to z jeho strany ale nedomyšlené. Kdybych byl ředitelem služby, která mu to poslala, tak bych mu už víckrát nic neposlal," dodal Bublan.

Také další bývalý šéf civilní rozvědky Karel Randák prezidentovo prohlášení odsoudil s tím, že jde o šíření poplašné zprávy. "Je to bezprecedentní a do nebe volající pitomost," řekl Aktuálně.cz Randák s tím, že onen člověk byl nyní varován a stáhne se. "A jeho roli převezme někdo jiný a nikdo o něm nemusí nic vědět. To riziko se zvýšilo," řekl Randák, podle nějž se Zeman "chce akorát pochlubit a snad nahnat politické body".

"Pan prezident děsí lidi, ztěžuje práci bezpečnostním složkám a chová se nezodpovědně" uzavřel Randák.

Chovanec: Nebudu prezidenta komentovat

Ministr vnitra Milan Chovanec nechce prezidentova slova komentovat. "Počkejme si, jak se k tomu vyjádří relevantní tajná služba, jestli je ta informace od nich, v jakém je modu," řekl Aktuálně.cz Chovanec. Ministr také tvrdí, že podle jeho informací není v Česku vyšší bezpečností riziko a není ani důvod ke svolání bezpečnostní rady státu.

Prezident Zeman v rozhovoru pro Český rozhlas prohlásil, že se na českém území pohybuje člověk z oblasti afrického Maghrebu. A je podezřelý ze spolupráce s radikálními islámskými organizacemi. Následně popřel, že by vyzradil něco, co neměl.

"Právě proto jsem neřekl jeho jméno. To už by bylo porušení, a jestliže jenom řeknu, že je z Maghrebu, tak vy jistě víte, že Maghreb zahrnuje Maroko, Tunisko, Alžírsko, a dokonce Libyi, tak tato informace je natolik neurčitá, že nikoho kromě tohoto člověka neohrožuje, ale já bych si dokonce přál, aby byl ohrožen," prohlásil Zeman.

autor: Lukáš Prchal