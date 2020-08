Vtrhne Putin do Běloruska? Rusko vyčkává, oslabený Lukašenko má v záloze své vojáky

Akce v uzavřených prostorech budou i dál omezené počtem 500 osob, rozhodla v pondělí vládní rada pro zdravotní rizika. Ministr kultury Lubomír Zaorálek (ČSSD) chtěl kapacitu od podzimu zdvojnásobit v těch regionech, kde takzvaný semafor infekce covidu ukazuje dobrou situaci. Rada také rozhodla, že neumožní konání venkovních událostí s účastí nad 1000 lidí. Pokud však pořadatelé zaručí oddělené sektory po 500 lidech, může být účast v obou případech pětkrát vyšší, stejně jako dosud.

"Hygienici a ministerstvo zdravotnictví chtějí udržet tato omezení. Pokud by byly u nás povolené akce s účastí tisíců lidí, bylo by to bezprecedentní i v souvislosti s okolními zahraničními zeměmi," říká Zaorálkova mluvčí Michaela Lagronová. Podle ní však dnes bylo zrušeno dosud platné opatření ministerstva zdravotnictví, kdy při akcích v interiéru lidé museli sedět ob jedno místo. "To se dnes zrušilo. Budou moci sedět vedle sebe, ale budou muset mít na sobě roušky," potvrzuje.

Pokud takzvaný semafor pro určitý kraj ukáže červenou barvu, nebude to automaticky znamenat, že se mají okamžitě rušit všechny tamní akce, dodává Lagronová. Pořadatelé by měli případné rušení včas oznámit, aby se neopakovala situace v Moravskoslezském kraji, kde byl v půlce července z hodiny na hodinu ukončen komorní festival nahrazující letošní Colours of Ostrava.