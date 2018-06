Posílejte na Afriku víc peněz, vyzvala státy EU Mogheriniová. Jejich fond má tlumit migraci

Speciální fond má přispět ke zlepšení situace v afrických zemích. Podle Federiky Mogheriniové je jej potřeba rychleji doplnit.

Lucemburk - Členské státy Evropské unie by měly rychle doplnit potřebných 1,2 miliardy eur (přes 30 miliard Kč) do speciálního fondu, který unie využívá ve snaze zmírnit migrační toky při spolupráci s africkými zeměmi původu migrantů. Při příchodu na dnešní jednání ministrů zahraničí a obrany zemí EU v Lucemburku to novinářům řekla šéfka diplomacie EU Federica Mogheriniová.

Unijní svěřenecký fond pro Afriku vznikl na konci roku 2015 s cílem přispět ke zlepšení situace v afrických zemích a tím k odstranění důvodů, kvůli nimž se ekonomičtí migranti vydávají na cestu do Evropy. Fond má nyní k dispozici skoro 3,4 miliardy eur (přes 87 miliard Kč), především z Evropského rozvojového fondu (EDF) a dalších unijních nástrojů.

Členské státy zatím slíbily jen asi 420 milionů eur (10,8 miliardy Kč) a ve skutečnosti přispěly částkou méně než 380 milionů (9,8 miliardy Kč). Původní představou přitom bylo, že státy ze svého dorovnají částku, kterou do fondu přispěje komise ze společných unijních peněz.

"Myslím, že by bylo užitečné, kdyby si státy uvědomily, že tato část naší práce vyžaduje dostatečné prostředky," poznamenala Mogheriniová. Peníze vložené do fondu podle ní přinášejí konkrétní výsledky, a proto je potřeba možnosti svěřeneckého fondu slíbeným způsobem posílit.

O věci, která je významnou částí snah EU zvládnout migrační krizi, se podle ní mluvilo i v neděli na minisummitu 16 zemí bloku k migraci. Diskuse o této záležitosti byla podle Mogheriniové pozitivní.

V neděli se skupina států EU začala v neformálním kruhu připravovat na čtvrteční řádný summit unie, který bude částečně právě o migraci. Mogherinová dnes uvedla, že na tomto jednání hodlá představit některé své návrhy na další posílení "vnějšího aspektu" evropské odpovědi na migrační krizi.

Ta je v posledních letech založena především na úzkém partnerství a spolupráci nejen s mezinárodními organizacemi jako je OSN či Mezinárodní organizace pro migraci (IOM), ale právě především se státy, odkud se migranti na cestu vydávají či přes které se snaží do Evropy dostat.

