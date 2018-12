Porota žádá doživotí a 419 let pro rasistu, který ve Virginii najel autem do lidí

Aktualizováno před 44 minutami

Doživotí a navíc 419 let vězení žádá americká porota pro bělošského radikála, který loni ve Virginii najel autem do davu odpůrců rasismu a zabil přitom jednu ženu. Po dvoudenním zvažování se v úterý porotci shodli na tom, že útočník James Alex Fields si kromě doživotí za vraždu zaslouží 410 let za způsobená zranění a devět za neposkytnutí pomoci obětem.

Incident se stal ve virginském Charlottesvillu v polovině loňského srpna. Stovky bělošských rasistů a neonacistů tam na shromáždění provolávaly nacistická hesla, lidé v davu hajlovali a nesli nacistické symboly. Napětí bylo patrné i následující den, kdy se střetli neonacisté s odpůrci a události pak vyvrcholily útokem Fieldse, který autem najel do davu. Místní úřady byly za postup při událostech v Charlottesvillu kritizovány. Selhala údajně jak policie, tak vláda. Chaos panoval už před pochodem, kdy se v ulicích města odehrávaly potyčky příslušníků obou táborů. Kromě dvaatřicetileté Heather Heyerové zemřeli také dva policisté z vrtulníku, který se zřítil. Po tehdejších událostech se svých postů vzdalo několik členů městské správy. Porota v úterý odmítla argument obhájců, že jednadvacetiletý útočník jednal v sebeobraně. Podle posudku psychologů měl Fields dlouho psychické problémy a trpěl bipolární poruchou, v době činu byl ale příčetný. Výrok poroty v úterý extremista vyslechl v klidu s rukama zkříženýma na prsou. Konečný verdikt, který ze zákona nemůže být vyšší než návrh poroty, vynese soudce Richard Moore na zasedání soudu naplánovaném na 29. března. Podle znalců americké justice virginské soudy většinou návrh poroty respektují. Svědek natočil moment, kdy do davu lidí v Charlottesville najelo auto | Video: Brennan Gilmore, Reuters | 01:01