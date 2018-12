Ukrajinský prezident Porošenko vydělal na dividendách skoro půl miliardy korun

před 43 minutami

Ukrajinský prezident Petro Porošenko obdržel 556,7 milionu hřiven (asi 461,3 milionu Kč) jako dividendy z čokoládovny Rošen (v zahraničí se o uvádí jako Roshen) a dalšího majetku, který svěřil do správy švýcarské skupině Rothschild Trust. Z této sumy bude skoro 60 milionů hřiven zaplaceno na daních do státního rozpočtu. Ve čtvrtek to uvedla prezidentská kancelář.

"Toto řešení bylo přijato v souladu s dohodou z roku 2016, která Porošenka připravila o veškeré právo podílet se na řízení Roshen. Cílem prvního dohody svého druhu na Ukrajině je zajistit oddělení podnikání od politiky při dodržení nejlepších světových standardů," uvedla kancelář podle agentury Interfax-Ukrajina. Prezidentská kancelář dodala, že Porošenko daně z dividend zaplatí v zákonem stanovené lhůtě, a samy dividendy poslouží k popularizaci myšlenek ukrajinské státnosti, euroatlantické integrace, vytvoření národní pravoslavné církve a k rozvoji ukrajinštiny. "Na politickou reklamu Porošenko utrácí vlastní prostředky, na rozdíl od mnoha jiných politiků, kteří čerpají z rozpočtu, anebo vůbec nedokážou objasnit, z jakých zdrojů peníze získali," zdůraznila kancelář a dodala, že část Porošenkových peněz pomáhá charitě. Na dobročinnost a obranu země prezident a jeho firmy v letech 2014 až 2018 vynaložili více než 1,2 miliardy hřiven. Příjemci byla mimo jiné dětská nemocnice či onkologický ústav. Kromě toho Roshen na daních, odvodech a clech odvedl během tohoto období 8,2 miliardy hřiven, dodal Interfax. Porošenko předal čokoládovnu svěřenskému fondu poté, co na ni nedokázal najít kupce. Loni v létě uzavřel pobočku Roshen v ruském Lipecku. Tak se žije u Azovského moře. Fotky z přístavu Berďansk, který je pod tlakem Ruska prohlédnout galerii Průzkumy Porošenka nefavorizují Ani listopadové vyhlášení válečného stavu ale nepomohlo Porošenkovi výrazně posílit pozice před prezidentskými volbami na konci března, upozornil ve čtvrtek ruský list Kommersant s odvoláním na průzkum společnosti Rejting. Podle listu vede žebříček favoritů nadále vede bývalá premiérka Julija Tymošenková s podporou téměř 21 procent dotázaných, zatímco Porošenko je s jedenáctiprocentní podporou na třetí příčce. Mezi političku a politika se vklínil herec Volodymyr Zelenskyj. Porošenko nicméně vede v "antiratingu": polovina Ukrajinců pro něj nehodlá hlasovat za žádných okolností. Politologové nicméně předpovídají, že do druhého kola prezidentských voleb postoupí kromě Tymošenkové právě Porošenko, a to i díky bodům, které mu ještě může přinést vytvoření ukrajinské církve.