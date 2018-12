Konec hlavního pilíře ukrajinsko-ruských vztahů. Porošenko vypověděl smluvní dokument

Ukrajinský prezident Petro Porošenko v pondělí podepsal zákon, který de facto vypovídá ukrajinsko-ruskou smlouvu o přátelství, spolupráci a partnerství. Základní smluvní dokument, který upravuje vztahy obou sousedních zemí, byl uzavřen v roce 1998 s desetiletou platností a automatickým prodloužením o dalších deset let, pokud se proti tomu žádná ze stran nepostaví. Právě to se v pondělí Porošenkovým podpisem stalo.

Prezident zákon podepsal na doporučení ukrajinského parlamentu, který ukončení platnosti smlouvy odhlasoval minulý týden. Odmítnutí prodloužit smlouvu Porošenko v komentáři označil za "součást naší strategie definitivně skoncovat s koloniální minulostí a změnit orientaci na Evropu".

Kromě vypovězení smlouvy s Ruskem Porošenko označil za další pilíře své strategie zavedení bezvízového styku s Evropskou unií a podpis asociační smlouvy, vytvoření sjednocené ukrajinské pravoslavné církve a vystoupení ze Společenství nezávislých států, postsovětské organizace vytvořené v 90. letech z iniciativy Ruska.

Ukrajina bude podle prezidenta usilovat i o to, aby do ústavy státu bylo vtěleno úsilí o vstup do Severoatlantické aliance. Kyjev bude dbát na vytvoření profesionální armády a podporovat užívání ukrajinského jazyka, uvedl Porošenko.

Prezident zároveň vyzval ministerstvo zahraničí, aby provedlo "inventarizaci" veškerých dohod s Ruskem. Podle ukrajinských médií je takových dohod na tři sta. Vláda by měla vytvořit meziresortní komisi, jež spočítá finanční požadavky, které by mělo Rusko Ukrajině vyplatit jako náhradu za svou ozbrojenou agresi.

