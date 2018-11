Další opatření Ukrajiny. Země zakázala vstup ruských mužů na své území

před 21 minutami

Ukrajina během válečného stavu nebude vpouštět na své území ruské muže ve věku od 16 do 60 let. V pátek to oznámil náčelník pohraniční služby Petro Cygykal. Výjimku mohou představovat pouze humanitární mise, jako jsou příjezdy na pohřby, dodal Cygykal podle listu Ukrajinska pravda.

"Na přechodech je prováděna zesílená kontrola. K dnešnímu dni je omezen vjezd cizinců, především občanů Ruské federace. Je zakázáno vpouštět (na Ukrajinu) ruské občany mužského pohlaví ve věku od 16 do 60 let," řekl generál Cygykal na poradě o posílení obranyschopnosti země s účastí hlavy státu, vysílané v televizi. Napětí mezi Ukrajinou a Ruskem se stupňuje od nedělního incidentu u Kerčského průlivu, kde ruští pohraničníci ostřelovali a zadrželi tři lodě ukrajinského vojenského námořnictva i s jejich posádkami. Při tomto prvním ozbrojeném střetu Rusové zranili tři Ukrajince. V reakci na incident Ukrajina vyhlásila válečný stav v deseti pohraničních či příbřežních oblastech z obavy ze "skutečné války" s Ruskem, jak v úterý varoval prezident Petro Porošenko. Ten ve čtvrtek hovořil o blíže neupřesněných restrikcích, které se Ukrajina vůči Rusům chystá zavést. Video: Putin chce dělat problémy a udržovat konflikt, je to opotřebovávací válka, říká Novák Rusko posiluje svoje vojenské i námořní síly v oblasti, Putin Ukrajincům nikdy nepromine, že chtějí jít vlastní cestou, vyhovuje mu udržovat konflikt | Video: DVTV, Martin Veselovský | 14:37