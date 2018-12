Merkelová mluvila s Putinem o incidentu u Krymu. Žádala o vydání ukrajinských lodí

Německá kancléřka Angela Merkelová má obavy z incidentu v Kerčském průlivu u Krymu. Řekla to v sobotu na jednání s ruským prezidentem Vladimirem Putinem, s kterým se sešla na okraj summitu velkých ekonomik G20 v Buenos Aires. S Putinem krátce jednal i americký prezident Donald Trump. Z úcty k zesnulému bývalému prezidentovi USA Georgi Bushovi staršímu ale zrušil tiskovou konferenci.

Merkelová se s Putinem dohodli, že jejich země spolu s Francií a Ukrajinou záležitosti projednají na úrovni poradců.

Příčinou nejnovějšího napětí mezi Ruskem a Ukrajinou je námořní incident, který se stal před týdnem v Kerčském průlivu. Ruští pohraničníci tam ostřelovali a pak zadrželi tři lodě ukrajinského vojenského námořnictva i s posádkami. Při tomto prvním ozbrojeném střetu Rusové zranili tři Ukrajince.

Podle mluvčího Kremlu Merkelová a také francouzský prezident Emanuel Macron žádali Putina o vydání ukrajinských lodí. Ruský prezident odvětil, že rozhodnutí je v pravomoci soudu.

Ruský soud na anektovaném Krymu zadržené námořníky obvinil z nezákonného překročení ruských hranic ve spiknutí a s hrozbou použití zbraní a poslal je do vazby, která byla prozatím stanovena na dva měsíce. Námořníci jsou nyní zadržováni v Moskvě.

Merkelová na G20 prohlásila, že je nutné vyhnout se dalšímu vyhrocení napětí mezi Ukrajinou a Ruskem, a Putinovi nabídla svou pomoc v hledání řešení.

Ukrajina povolává zálohy na vojenské cvičení

Ukrajinský prezident Petro Porošenko zároveň v sobotu znovu obvinil Moskvu, že po nedávném námořním incidentu k hranicím s Ukrajinou nechala přemístit na 80 000 vojáků. A dodal, že na Ukrajině začnou v rámci vyhlášeného válečného stavu v nejbližší době vojenská cvičení armádních záloh. Ministerstvo obrany oznámilo, že první rezervisté budou na cvičení povoláni v pondělí, cvičení by mělo trvat deset dní.

"Rusko rozmístilo pozemní jednotky o 80 000 mužích, asi 1400 dělostřeleckých a raketových systémů, 900 tanků, 2300 obrněných vozidel, asi 500 letadel a 300 vrtulníků", napsal Porošenko na Twitteru. Informace ukrajinského prezidenta zatím není možné ověřit, konstatovala agentura AP. Pokud by však byla pravdivá, znamenalo by to, že Moskva zalarmovala většinu ozbrojených sil ve svém západním vojenském okruhu.

Merkelová s Putinem debatovali také o situaci v Sýrii. Společně dospěli k závěru, že je třeba vyvinout větší úsilí, aby se podařilo naplnit dohody z říjnového summitu v Istanbulu. Na něm se Německo, Rusko, Francie a Turecko dohodly na pokračování příměří v syrském Idlibu a na vzniku výboru, jehož úkolem bude vytvoření nové syrské ústavy.

Agentura TASS ke schůzce Putina s Merkelovou poznamenala, že se udála během snídaně. Z ruské strany se jí zúčastnili kremelský mluvčí Dmitrij Peskov, Putinův poradce Jurij Ušakov a ruská zástupkyně při G20 Světlana Lukašová, Merkelovou pak doprovázeli její mluvčí Steffen Seibert, poradce pro zahraniční politiku Jan Hecker a kancléřčin ekonomický poradce Lars-Hendrik Röller.

Trump zrušil tiskovou konferenci

S Putinem se v sobotu setkal i Trump. Původně se měli setkat na bilaterální schůzce, tu ale Bílý dům kvůli incidentu u Krymu odřekl. Další termín možného setkání obou prezidentů není podle kremelského poradce Jurije Ušakova znám.

A známo není ani to, co si státníci stihli říct. "Z úcty k Bushově rodině a bývalému prezidentovi Georgi H.W. Bushovi s tiskovou konferencí počkáme až na dobu po pohřbu," napsal Trump. Dodal, že původně se na svou tiskovou konferenci velmi těšil, zejména kvůli tomu, že americká delegace na G20 podle něj vedla velmi úspěšná jednání.

Zesnulý americký exprezident George Bush st. bude mít státní pohřeb ve washingtonské katedrále, oznámila Trumpova mluvčí. Na 5. prosince byl vyhlášen den smutku.

Erdogan navrhl Putinovi uspořádat další summit o Idlibu

V Buenos Aires se s Putinem sešel i turecký prezident Recep Tayyip Erdogan. Navrhl svému ruskému kolegovi uspořádat další summit k mírovému řešení situace v syrském Idlibu.

Turecko, Rusko, Francie a Německo se na konci října v Istanbulu dohodly, že v Idlibu musí pokračovat příměří a že v Sýrii je třeba vytvořit podmínky pro bezpečný návrat uprchlíků. Zástupci této čtveřice zemí se rovněž shodli, že do obnovy země se zapojí všechny syrské strany.

Zatímco v syrském konfliktu stojí Rusko na straně syrského autoritářského prezidenta Bašára Asada, Turecko podporuje povstalce. I tak se ale Moskva s Ankarou v září dohodly, že v Idlibu ohroženém humanitární katastrofou vznikne demilitarizovaná zóna. Dodržování příměří je tam ale složité.