Čekali leccos, ale tohle ne. Odborníci jsou v šoku z Trumpova výběru ministra obrany

Oznámení zvoleného amerického prezidenta Donalda Trumpa, že si do čela ministerstva obrany vybral moderátora televize Fox News bez vládních zkušeností, šokovalo bezpečnostní činitele a analytiky ve Washingtonu, napsal v noci na středu web Politico. Podle deníku The Washington Post nominace naznačuje nadcházející bitvu kolem sociálních a personálních otázek v ozbrojených silách.

To, že Trumpovou volbou na post ministra obrany bude 44letý Pete Hegseth, se podle amerických médií příliš nečekalo. "Činitelé zapojení do národní bezpečnosti a experti na obranu se připravovali na překvapení po zkušenostech s Trumpem z jeho prvních čtyř let v úřadu. I s tímto předpokladem ale uváděli, že výběr moderátora Fox News a vyznamenaného veterána Petea Hegsetha je naprosto zaskočil," uvádí Politico.

Hegseth je jednou z tváří ranního pořadu Fox & Friends, kde v posledních letech často vystupuje na podporu Trumpových stanovisek. V minulosti sloužil jako příslušník armádní pěchoty v Iráku a v Afghánistánu a také jako člen národní gardy, kromě toho vystudoval politologii na Harvardu. Nikdy však nepůsobil ve volené funkci nebo na ministerstvu obrany, pod které spadají skoro tři miliony lidí.

"Co je do p*dele zač?" reagoval na nominaci zbrojařský lobbista, kterému reportéři Politico poskytli anonymitu, aby vývoj komentoval upřímně.

Někteří experti pak uváděli, že Trump zjevně před zkušenostmi upřednostnil loajalitu. "Myslím, že Trump už měl dost sporů se svými ministry obrany a vybral si takového, který mu bude věrný," řekl agentuře AP analytik Marc Cancian z washingtonského výzkumného ústavu Centrum pro strategická a mezinárodní studia.

Reportérka deníku The New York Times Maggie Habermanová, která Trumpa sleduje roky, nedávno poznamenala, že post ministra obrany je jedním z mála, na jehož obsazení nastupujícímu prezidentovi skutečně záleží. Podle listu The Washington Post se Trump na personální otázky kolem Pentagonu mimořádně zaměřuje a věří, že v prvním mandátu jej brzdili civilní i vojenští činitelé, kteří nebyli ochotni plnit jeho požadavky stahovat vojáky ze zahraničí či nasadit armádu při domácích nepokojích.

O Hegsethovi se podle médií během první Trumpovy administrativy uvažovalo jako o možném šéfovi ministerstva zodpovědného za služby pro armádní veterány. Moderátor také ze své pozice před kamerou i v zákulisí nabádal Trumpa, aby zasáhl na obranu tří vojáků souzených za válečné zločiny. Trump poté dva omilostnil a třetímu zrušil degradaci na nižší hodnost.

Hegseth již roky kritizuje kroky armády na podporu diverzity včetně rozhodnutí z roku 2015, které umožňuje ženám plnit bojové úkoly. "Nejdebilnější fráze na této planetě je v armádě to, že v rozmanitosti je naše síla," řekl před několika dny v jistém podcastu.

List The Washington Post označuje Hegsetha za jednoho z nejviditelnějších Trumpových spojenců, který vystupuje proti inkluzi v armádě. Jeho nominace podle deníku vyvolává otázky ohledně budoucnosti vysoce postavených důstojníků včetně šéfa sboru náčelníků štábů Charlese Browna. Hegseth ve zmíněném rozhovoru tento měsíc uvedl, že prvním krokem ke zlepšení situace by bylo propuštění Browna a že skončit musí také kdokoli další, kdo byl zapojený do inkluzivní politiky.

Nominace do čela Pentagonu stejně jako obsazení dalších vysokých vládních postů podléhá schvalování v Senátu. Tam budou mít po Novém roce Trumpovi republikáni převahu 53 hlasů ku 47, přesto někteří komentátoři naznačovali, že potvrzení Hegsetha by mohlo být složité. Demokraté ihned zpochybňovali kvalifikaci navrženého ministra, zatímco umírněná republikánská senátorka Lisa Murkowskiová na oznámení reagovala slovem "wow". "Prostě říkám wow… Jsem zkrátka překvapená," citoval ji zpravodaj Fox News.

