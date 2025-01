Podpora Fica klesá. Státní převrat na Slovensku je absolutní blud, říká politolog

Slovenskem už několik dní hýbe dění okolo údajné hrozby státního převratu. Vládní politici se odvolávají na zprávu slovenské tajné služby SIS. Opozice tvrdí, že jde o zastrašování. "Jako politolog žádnou organizovanou skupinu usilující o převzetí a nahrazení politické moci nenacházím," říká pro Aktuálně.cz slovenský politolog Grigorij Mesežnikov.

Po čtvrtečním jednání bezpečnostní rady státu slovenský prezident Peter Pellegrini řekl, že na Slovensku existuje skupina lidí, která chce vyhrocovat napětí v zemi a má snahu zaútočit na ústavní zřízení s cílem svrhnout vládu. Koho konkrétně mohl mít na mysli?

Podle mě je to blouznění, které se z vládního prostředí na Slovensku šíří už několik dní. Nyní se k tomu přidal i slovenský prezident Peter Pellegrini. Za mě to je nesmysl. Jednoduše tu máme sérii občanských protestních shromáždění organizovaných na různých místech různými lidmi. Oni ale zřejmě chtějí tyto lidi zařadit do jedné skupiny odpovídající jejich šílené představě.

Státní převrat na Slovensku za mě není možný. Je to absolutní blud. Jako politolog žádnou organizovanou skupinu usilující o převzetí a nahrazení politické moci nenacházím. Je to nesmysl a hanba. Opozice je v parlamentu a velmi ostře kritizuje vládu, ale to je v tomto kontextu vše.

Pellegrini a premiér Robert Fico se však odvolávají na zprávu slovenské tajné služby SIS. Znamená to, že tato služba podle vás není důvěryhodná?

Teď není. V minulosti to byla instituce, která na jedné straně dělala dobře svoji práci, politicky však už tak důvěryhodná není. Vede ji zkompromitovaný Pavol Gašpar, syn bývalého policejního prezidenta Tibora Gašpara, jenž měl k Ficovi blízko. Už dříve na to upozorňovala právě i opozice.

Proč ale celá situace nabrala na obrátkách zrovna nyní?

Fico byl motivovaný vrátit se k moci, aby si zajistil doživotní imunitu a beztrestnost, což se mu do jisté míry podařilo. Jenže podpora vládní koalice stále klesá, což se mu příčí. Vláda však funguje chaoticky, většina v parlamentu je spíše taková formální. Jsou různé skupiny poslanců, kteří někdy hlasují s vládou, ale jindy ne.

Pro Fica je pak ještě horší, že klesá i jeho osobní důvěryhodnost. Dle jednoho z posledních průzkumů, který se uskutečnil ještě před nynější krizí, přes 60 procent slovenského obyvatelstva s Ficovou politikou nesouhlasí. Protesty nyní ještě více nabírají na síle a tohle by mohl být jeden ze způsobů, jak tomu zabránit.

Čím je veřejnost pobouřena nejvíce?

Zejména tím, že se Fico vypravil za ruským prezidentem Vladimirem Putinem do Moskvy. On dokonce připouští, že Slovensko by za jistých okolností mohlo vystoupit z Evropské unie i ze Severoatlantické aliance. To je silná káva i pro ty, co nejsou přímo v opozici.

Fico si narůstající vlnu protestů způsobil sám. Tématem byla také jeho návštěva Vietnamu. Pro lidi to jsou reálné důvody protestovat. Je z nich cítit velká nahněvanost, ovšem veškeré manifestace byly pokojné. Nebyl tu žádný případ násilí, i proto nynějšímu varování nerozumím.

Jakou roli mají slovenská média, která premiér Fico pravidelně kritizuje?

Začal bych tím, že Fico například tvrdil, že Michalovi Šimečkovi, který je předsedou nejsilnější opoziční strany Progresívne Slovensko, píše jeho projevy Denník N a deník SME. Myslím si, že sám Fico tomu věří, protože otec Michala Šimečky je členem redakční rady Denníku N. Fico to nyní zkrátka vše spojil dohromady.

