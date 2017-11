Podle právních expertů se katalánští ministři nedopustili vzpoury a Madrid je vězní neoprávněně

před 23 minutami

Stovka profesorů a učitelů trestního práva podepsala manifest, v němž tvrdí, že uvěznění sesazených ministrů katalánské vlády, obviněných ze vzpoury, je nezákonné. Zpochybňují, že by ministři udělali cokoli, co by mohlo být klasifikováno jako vzpoura a tvrdí, že z násilností, kterých se v ulicích dopustili někteří separatisté, je nelze vinit. Současnou krizi ve Španělsku označují za nejhorší od nezdařeného puče v roce 1981.

Madrid - Uvěznění exministrů katalánské vlády, které minulý týden poslala španělská soudkyně do vazby kvůli obviněním ze vzpoury, je nepřiměřené a postrádá dostatečné zdůvodnění. Tvrdí to více než stovka profesorů a učitelů trestního práva ze španělských univerzit, kteří se v předchozích několika dnech podepsali pod společný manifest. O něm informují některé španělské deníky. Podle těchto expertů navíc ani příslušný madridský soud není k danému obvinění kompetentní. Stovka právních expertů v manifestu mimo jiné tvrdí, že chování členů Madridem sesazené vlády a vedení rozpuštěného katalánského parlamentu by se dalo kvalifikovat jako různé trestné činy, v žádném případě ale ne jako vzpoura. Podle profesorů tito katalánští politici neudělali nic, čím by vyvolali "bouřlivé povstání", jak se uvádí v zákoně. Začal další soud s katalánskými lídry. Před volbami jsou separatisté rozdělení číst článek I sám autor příslušného článku o vzpouře z trestního zákoníku roku 1995 Diego López Garrido nedávno prohlásil, že za vzpouru nelze považovat samotné vyhlášení nezávislosti. Takovou deklaraci přijal 27. října katalánský parlament. López Garrido tvrdí, že za vzpouru se považuje čin, který je "násilný a veřejný". Podle manifestu profesorů, kteří nynější krizi označili za nejhorší ve Španělsku od nezdařeného puče v roce 1981, nelze exministry a bývalé vedení parlamentu vinit z případného násilí, jehož se před vyhlášením nezávislosti případně dopustili někteří separatisté v ulicích. Je třeba ctít princip osobní zodpovědnosti a soudit osobu jen za její skutky. Stovka profesorů a učitelů také tvrdí, že madridský soud, který řeší případ katalánských exministrů, není pro dané obvinění kompetentní. Jako argument dokládá i rozhodnutí tohoto soudu z prosince 2008. V něm se uvádí, že "trestný čin vzpoury nikdy nebyl v kompetenci tohoto soudu". Madridský soud (Audiencia Nacional) řeší mimořádně závažné trestné činy, například terorismus. Osm exministrů katalánské vlády je ve vazbě od 2. listopadu, kdy je tam poslala bez možnosti kauce soudkyně Carmen Lamelaová kvůli obvinění ze vzpoury. To vznesla španělská prokuratura 30. října kvůli jejich snahám o nezávislost, které vyvrcholily krátce předtím schválením rezoluce o vytvoření samostatné katalánské republiky regionálním parlamentem. Ze stejného trestného činu, vzpoury, jsou obviněni i bývalí členové vedení katalánského parlamentu, které ale soudce nejvyššího soudu ve čtvrtek ponechal na svobodě. Většina z nich musela zaplatit kauci, pouze jeden ani kauci platit nemusel. Odlišná rozhodnutí dvou vysokých španělských soudů v případě stejného trestného činu vzbudila také u některých odborníků údiv. Politici se situaci nevěnovali, chtěli mít katalánské představitele na svojí straně, tvrdí Klára Posádová, Češka žijící v Madridu. | Video: Daniela Drtinová | 09:04

