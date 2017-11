Puigdemont a katalánští exministři byli podmínečně propuštěni, nesmí opustit Belgii

AKTUALIZOVÁNO před 3 minutami

Bývalý katalánský premiér Carles Puigdemont a čtyři bývalí ministři, kteří se v neděli ráno vydali belgické policii, byli propuštěni. Podmínkou je, že neopustí zemi bez povolení a úřadům jsou také povinni poskytnout podrobnosti o svém ubytování.

Barcelona/Brusel - Obviněný katalánský expremiér Carles Puigdemont a čtyři bývalí ministři, kteří se v neděli ráno vydali belgické policii, byli v pondělí propuštěni za určitých podmínek. S odkazem na vlámskou televizi VRT o tom informovala agentura Reuters.

Soudce se rozhodl pětici podmínečně propustit než soud rozhodne, zda uplatní evropský zatýkací rozkaz, uvedla televize VRT. Skupina obviněných by podle prokuratury měla opět stanout před soudem za 15 dní. Zemi nesmí opustit bez povolení a úřadům jsou povinni poskytnout podrobnosti o svém ubytování. Belgie musí maximálně do 60 dnů rozhodnout, zda je vrátí do Španělska. Pokud se neodvolají, mohlo by to podle serveru BBC být i dříve.

Puigdemont a ostatní politici jsou už od minulého týdne v Belgii, kam odjeli poté, co je španělská vláda sesadila kvůli jednostrannému vyhlášení nezávislosti ze strany Katalánska. Španělsko na ně vydalo evropský zatýkací rozkaz.

Katalánský expremiér již dříve oznámil, že hodlá s belgickou justicí plně spolupracovat.