Začal další soud s katalánskými lídry. Před volbami jsou separatisté rozdělení

před 11 minutami

Bývalí členové vedení katalánského parlamentu stojí ve čtvrtek před soudem, který projednává jejich obvinění ze vzpoury. Zatímco osm exministrů poslal soudce do vazební věznice už minulý pátek, přelíčení s vedením parlamentu soud odložil na tento týden.

Madrid - Před španělský soud ve čtvrtek předstoupilo šest členů bývalého vedení katalánského parlamentu. Stejně jako sesazená katalánská vláda čelí obvinění ze vzpoury, za kterou jim hrozí až 25 let vězení.

Zatímco osm exministrů poslal soudce do vazební věznice minulý pátek, přelíčení s vedením parlamentu soud odložil na tento týden.

O odklad požádali přímo právníci bývalých poslanců. Chtěli se totiž na proces dostatečně připravit.

Bývalí katalánští lídři chtěli nezávislost. Teď jde ale Katalánsku hlavně o navrácení autonomie v rámci Španělska.

To se ale povede až nové katalánské vládě, která by měla vzejít z předčasných voleb. Madrid je plánuje na 21. prosince.

Podle španělské vlády se voleb může zúčastnit i sesazený katalánský premiér Carles Puigdemont, který chce kandidovat z Belgie. Pokud nebude do té doby odsouzen.

Minulý týden na něj a další čtyři exministry, kteří jsou s ním v Bruselu, vydal Madrid mezinárodní zatykač. Pětice se v reakci na to přišla přihlásit na policii. Všichni však zůstali na svobodě a nyní čekají na vyjádření soudu ke španělské žádosti o vydání.

Definitivní výrok by měl padnout 17. listopadu.

Evropa nás neposlouchá

Podlé médií Puigdemont odjel do Bruselu pro mezinárodní podporu nezávislého Katalánska. Nesetkal se tam ale s pochopením.

Belgický premiér Charles Michel soudní rozhodování o vydání Puigdemonta komentoval pouze tak, že jde o justiční záležitost, a nikoliv politickou.

Už po konání referenda o katalánské nezávislosti 1. října vyjádřili lídři Evropské unie podporu jednotnému Španělsku. Navzdory nadějím Carlese Puigdemonta se ani teď situace nezměnila.

To bývalého katalánského lídra rozzlobilo. "Juncker přijímá starosty a guvernéry, ale nechce se sejít se mnou. Vždy jsem byl přesvědčený Evropan. Ale lidé, kteří EU nyní řídí, Evropu ničí," opřel se do předsedy Evropské komise Jean-Clauda Junckera v rozhovoru pro belgický deník De Standaard.

V úterý se v Bruselu setkal se starosty desítek katalánských měst, kteří přijeli do Bruselu protestovat před sídlem Evropské komise za propuštění katalánských politiků ze španělského vězení.

"Protože nás Evropa neposlouchá a dívá se stranou, přijeli jsme, abychom ji přímo upozornili na to, co se nyní děje v Katalánsku," řekla novinářům šéfka sdružení starostů za nezávislost (AMI) Neus Lloverasová.

Separatisté půjdou do voleb rozdělení

Krizi v Katalánsku podle španělského premiéra Mariana Rajoye uklidní až předčasné regionální volby.

"Doufám, že tyto volby otevřou novou politickou éru společné existence, kdy se budou respektovat pravidla a oživí se španělská ekonomika," řekl Rajoy v úterý na půdě španělského parlamentu.

"Doufám v masivní volební účast a v to, že bude následovat návrat k normální situaci," dodal.

Průzkumy v poslední době ukazovaly, že separatistické strany v Katalánsku si stále drží svou podporu. Podle tamního deníku La Vanguardía ale mohou ztratit většinu, která jim v říjnu umožnila jednostranně vyhlásit nezávislost.

Navíc separatistické strany nebyly schopné včas utvořit jednu velkou koalici. Republikánská levice Katalánska (ERC) svoji účast vyloučila jen několik hodin před úterní půlnocí. To byl nejzazší termín, do kdy mohly jednotlivé strany ohlásit, v jakých koalicích do voleb vstoupí.

V čele ERC stojí nyní uvězněný bývalý místopředseda vlády Oriol Junqueras. Tato strana by podle průzkumů měla volby s přehledem vyhrát. Zda získá většinu, ale není vůbec jasné.

"ERC vypadá jako vítěz. To, že bude kandidovat sama, znamená, že může prozkoumat různé možnosti a koalice, což by s Puigdemontem nemohla," cituje agentura Bloomgerg politologa Juana Rodrigueze Teruela z univerzity ve Valencii.

"Po volbách uvidíme mezi separatistickými stranami obviňování. Puigdemont je připomínkou všeho, co se udělalo špatně," míní politolog.