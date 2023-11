"Spoléhám se na Boha," opakoval pilot. Proč letoun EgyptAiru spadl, je dodnes záhadou

Poslední říjnový den, kdy se ve Spojených státech slaví svátek Halloween, před čtyřiadvaceti lety začal tragickou zprávou. Brzy ráno informovaly všechny televize, rádia i tehdy ještě nepočetné zpravodajské weby, že se v noci krátce po startu v New Yorku zřítilo letadlo s 217 lidmi na palubě. Deník Aktuálně.cz přináší druhý díl seriálu o nevyjasněných leteckých katastrofách.

Boeing 767 společnosti EgyptAir, který se v roce 1999 zřítil u pobřeží USA. | Foto: Aero Icarus from Zürich, Switzerland / Wikimedia Commons / CC BY-SA 2.0

Příběh Boeingu 767 společnosti EgyptAir zůstává dodnes jednou z nejzáhadnějších nehod v dějinách letectví. Nikdo neví a už se ani nedozví, co se dělo v hlavě prvního důstojníka Gamála Batútího. Muže, který zkázu způsobil a vzal s sebou na smrt třináct svých kolegů z posádky a 203 cestujících.

Poslední říjnový den roku 1999 stroj přistál na newyorském letišti JFK. Letěl z Los Angeles a v nejlidnatějším americkém městě nabíral další pasažéry, kteří mířili do Káhiry. V té době ještě bylo běžné, že společnosti na dlouhých letech měly jedno mezipřistání.

Přesně v čase 1:20 Boeing 767 odstartoval, vše měl pod kontrolou kapitán Ahmad Habáší. Po dvaceti minutách přišel do kabiny první důstojník Gamál Batútí. Podle záznamů z černé skříňky se oba muži spolu normálně a v klidu bavili. "Promiň, musím jít na záchod. Půjdu, dokud je tam prázdno, dokud pasažéři jedí," řekl v jednu chvíli kapitán. "Jasně. Jen jdi," odpověděl první důstojník.

V čase 1:47 řídící věž ještě mluvila s kabinou a vše bylo v pořádku. Krátce po odchodu kapitána na toaletu jsou slyšet na záznamu zvuky, které vyšetřovatelé nedokázali ani po zevrubné analýze přesně identifikovat. Je ale slyšet Batútího, jak arabsky opakuje "tavakált ala Alláh" neboli "spoléhám se na Boha".

Citlivý problém

Z rekonstrukce vyšetřování vyplynulo, že Batútí vypnul autopilota a snížil přívod plynu do motorů. Stroj začal střemhlavě padat: z výšky téměř deseti kilometrů až na čtyři a půl kilometru během necelých čtyřiceti sekund.

Zděšený kapitán Habáší se vrátil do kokpitu. "Co se děje, Gamále? Co se děje?" křikl a snažil se letadlo vyrovnat. Naposledy pak na záznamu kapitán řve: "Táhni se mnou! Táhni se mnou!" Boeing zmizel z radarů v čase 1:50 sto kilometrů od východoamerického pobřeží.

Protože se stroj zřítil už v mezinárodních vodách, měli právo na vyšetřování Egypťané. Kvůli nedostatečným kapacitám se ho ale vzdali, takže nehodu převzal americký Národní úřad pro bezpečnost dopravy. Jeho experti sestavili letadlo z nalezených kusů v hangáru na Rhode Islandu, ale nedokázali přijít na žádnou poruchu.

Začalo se proto šířit podezření, že Batútí navedl letadlo do moře záměrně. Egypťané něco takového rázně odmítali, báli se o pověst EgyptAiru a celé země. V té době uplynuly jen dva roky od chvíle, kdy skupina fanatických islamistů povraždila před Chrámem královny Hatšepsut v Luxoru 58 turistů a další zmínka o terorismu mohla turistickému ruchu zasadit další ránu. Na palubě letadla byli navíc důstojníci egyptské armády, kteří ve Spojených státech absolvovali výcvik na provoz a obsluhu vojenských vrtulníků Apache.

Sexuální obtěžování

Rodina Batútího vylučovala, že by sympatizoval s islamisty a mohl se stát sebevražedným atentátníkem. Nikdy se nevyznačoval náboženskou horlivostí, užíval si života a pil alkohol. Přátelé ho popisovali jako vtipného vypravěče a žil ve spokojeném manželství s pěti dětmi: nejmladší dceři bylo deset.

Pětapadesátiletý Batútí bojoval jako pilot stíhačky v egyptských válkách s Izraelem v letech 1967 a 1973 a do služeb EgyptAiru vstoupil na konci osmdesátých let. Nikdy však nesložil kapitánské zkoušky, údajně kvůli špatné angličtině. Zatímco egyptská strana tvrdila, že se v letadle porouchala výškovka, Američané nic takového nezjistili. Pátrání zato ukázalo, že Batútí měl se svým zaměstnavatelem problémy a let 990 měl být jeho poslední.

Posádky EgyptAiru bydlely v New Yorku v hotelu Pensylvania na Manhattanu. Jeho vedení mělo špatné zkušenosti s Batútím a dokonce zvažovalo, že mu zakáže do hotelu vstup. Egypťan sexuálně obtěžoval ženy, obnažoval se před nimi, pokojské přemlouval k souloži, některé ubytované hosty otravoval v pokojích a dokonce masturboval na veřejnosti.

A právě den před osudným letem byl v hotelu Pensylvania také šéf oddělení pilotů EgyptAir Hatem Rušdí. Podle svědectví posádky se s Batútím pohádal, vytkl mu nevhodné sexuální chování a řekl, že společnost mu ho nadále nebude tolerovat. A že po přistání v Káhiře jako pilot končí. Sám Rušdí seděl jako pasažér ve zříceném letadle, i pro něj byl let z New Yorku poslední.

Jednou z možných verzí tedy je, že Batútí neunesl ponížení a propuštění, proto se rozhodl letadlo zničit. Nezanechal ale žádnou zprávu ani vzkaz, nebo to alespoň vyšetřovatelům není známo.

O psychickém stavu pilotů a dohledu nad ním se začalo více diskutovat až o šestnáct let později, když první důstojník společnosti Germanwings Andreas Lubitz v březnu 2015 záměrně s airbusem narazil do alpského masivu během letu z Barcelony do Düsseldorfu. Pátrání ukázalo, že se léčil s těžkými depresemi, ale letecká společnost o tom nevěděla.

