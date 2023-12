Dobrou noc, řekl kapitán a zmizel s letadlem. Obnovte pátrání, žádají příbuzní obětí

Čtyřicet lidí, kteří ztratili své příbuzné v roce 2014 při zmizení letadla Malaysia Airlines, se v Pekingu domáhá finančního odškodnění. Soud začal tento týden a těmi, kdo má platit, jsou podle žalujících společnost Malaysia Airlines, výrobce letounů Boeing, výrobce leteckých motorů Rolls-Royce a pojišťovna Allianz. Deník Aktuálně.cz přináší další díl seriálu Neobjasněné letecké nehody.

Soud začal za přísných bezpečnostních opatření. Zástupce rodin, kteří při osudném letu MH370 zemřeli, vyzval k obnově pátrání po zmizelém stroji. V lednu 2017 vyšetřovací tým ukončil prohledávání Indického oceánu západně od Austrálie s tím, že je malá naděje něco objevit. Stroj zmizel z radarů 8. března 2014.

Sedmadvacet malých kusů letadla vyplavilo moře na pobřeží východní Afriky a na ostrovy v Indickém oceánu. Experti však nedokázali určit, zda se boeing roztrhl ještě za letu nebo až po pádu do vody.

Skoro deset let po katastrofě vyšetřovatelé a experti nevědí jistě téměř nic. Při zahájení procesu v Pekingu drželi někteří z nich cedule s nápisy "Obnovte hledání" a "Sestavte znovu mezinárodní tým".

Závěrečná zpráva, kterou malajsijští vyšetřovatelé vydali v létě 2018, jen potvrzuje, že změnu kurzu letounu směrem na jih do Indického oceánu a odpojení transpondéru má na svědomí člověk. Tedy že tyto kroky někdo udělal zcela vědomě a záměrně. Nemohlo jít o pouhou technickou závadu. "Jednoznačnou odpověď na to, co se stalo, může dát pouze vrak letounu," uvedl šéf vyšetřovatelů Kok Soo Chon.

Na palubě Boeingu 777 sedělo 8. března 2014 celkem 239 lidí, včetně dvanáctičlenné posádky. Stroj mířil z Kuala Lumpuru do Pekingu, ale změnil kurz a letěl na jih. Pravděpodobně se zřítil do Indického oceánu, když mu došlo palivo. V okamžiku, kdy letoun padal, byli už pasažéři zřejmě dlouho mrtví v důsledku dekomprese (snížení tlaku okolního prostředí, pozn. red.).

Na otázku, proč se to stalo, ale odpověď není. Někdo v kokpitu vypnul rádiový vysílač, který předává údaje pozemnímu radaru. Čtyři minuty nato letoun prudce změnil kurz. "Dobrou noc, Malaysia 370," byla poslední slova z paluby boeingu, která zazněla ještě před obratem na jih. Pronesl je kapitán letadla Zaharie Ahmad Shah ve chvíli, kdy se stroj nacházel ve vietnamském vzdušném prostoru.

A právě k tomuto muži se sbíhá největší podezření, ačkoliv letečtí experti a piloti jsou opatrní ve výrocích, pokud nejsou k dispozici jasné důkazy. Policisté našli u Shaha doma letecký simulátor, na němž byla zaznamenaná trasa, podobající se té, kterou nakonec Boeing 777 skutečně urazil.

Šéf vyšetřovatelů Kok Soo Chon ale trval na tom, že u kapitána ani prvního důstojníka neobjevili experti nic, co by ukazovalo na jejich vinu. "Detailně jsme kontrolovali jejich přípravu, jejich život, jejich mentální zdraví," uvedl před pěti lety.

Rozhořčeně na náznaky kapitánovy viny reaguje rodina. Jeho sestra Sakináb řekla britské stanici BBC, že není žádný důvod bratra podezírat. "Měl nalétáno 18 tisíc hodin, pracoval pro Malaysia Airlines třicet let. Nikdy neměl žádný problém, nikdy na něj nebyla žádná stížnost. Zbývalo mu pár let do důchodu. Neměl problémy v manželství, ani s alkoholem, drogami nebo penězi," prohlásila. Shahovi bylo v době katastrofy třiapadesát let. Měl tři děti a jednoho vnuka.

Před pěti lety vystoupili v australském televizním pořadu 60 Minutes letečtí odborníci a piloti, aby se pokusili dobrat nějakého závěru. Shodli se v tom, že s letadlem musel manipulovat někdo velmi zkušený, aby přes všechny radary a satelity doletěl s letounem na místo, kde vrak nebude k nalezení.

Video: Oceán vyplavil vztlakovou klapku zmizelého boeingu MH370