Přišli k boeingu a odstartovali, pak navždy zmizeli. 20 let od velké záhady letectví

Velkých letadel, která beze stopy zmizela, není moc. Nejznámějším je stroj společnosti Malaysia Airlines, který v roce 2014 zamířil místo do Pekingu na jih a ztratil se z radarů v Indickém oceánu. Už dvacet let ale zůstává nedořešena záhada Boeingu 727 společnosti American Airlines, který neočekávaně a v rozporu s předpisy odstartoval z letiště v angolské Luandě.

Oficiální údaje mluví jasně. Americké letadlo nikdy nikde nepřistálo. Zvedlo se z plochy nejvýznamnějšího angolského letiště Aeroporto Quatro de Fevereiro, nechalo za sebou třetí největší portugalsky mluvící zámořské město - a zmizelo.

Za tajemnou ztrátou stroje, po kterém se nenašel ani šroubek, se ohlíží nový seriál Aktuálně.cz. Mapovat bude letecké nehody a katastrofy, které nedokázal nikdo uspokojivě vysvětlit a zůstávají úplně nebo z velké části neobjasněné.

Původně Boeing 727 patřící společnosti American Airlines přistál v angolské metropoli Luanda na jaře 2002. Pronajala si ho firma k přepravě nafty a paliva do míst, kde leží v africké zemi diamantové doly. Letadlo už tehdy mělo sedačky pro pasažéry vytrhané, k původnímu účelu osobní přepravy už nemělo sloužit.

Angola byla v té době zemí, zmítanou občanskou válkou už od 70. let. Měla nelichotivou pověst extrémně zkorumpovaného a také chaotického státu - i na africké poměry. Zrovna v roce 2002 ale vláda a opozice uzavřely mírovou dohodu, takže bylo nepravděpodobné, že by letoun mohl v zemi sloužit k přepravě zbraní.

Stroj zůstal v rohu letiště nadlouho, protože nájemce - jihoafrický podnikatel Keith Irwin - neměl v pořádku papíry a správa letiště odmítala letounu povolit start. Stál zapomenutý na okraji velkého letiště a zvolna chátral. Nikdo za něj neplatil letišti poplatky.

Paliva měl dostatek, ale zřejmě nikoho nenapadlo, že by s ním chtěl někdo bez povolení odletět. Kupodivu se to ale stalo. 19. května 2003 do boeingu vstoupili dva muži. Američan Ben Padilla a John Mutantu, občan Demokratické republiky Kongo. Padilla absolvoval pilotní výcvik, ale ne na velká dopravní letadla a Boeing 727 podle dostupných záznamů nikdy před tím nepilotoval. Navíc k obsluze těchto strojů za letu je nutná tříčlenná posádka.

Aniž by dvojice zapnula světla nebo komunikovala s řídicí věží, nahodila motory a rozjela se s boeingem po startovací dráze. Podle svědků na věži pilot - pravděpodobně Padilla - trhavě jel s letadlem ze strany na stranu. Přesto ale nabral rychlost a odstartoval.

Kam? Proč? V nádržích mela dvojice dostatek paliva na dolet skoro dvou a půl tisíce kilometrů. V americké zpravodajské službě (CIA) zavládlo po zprávě o nevídané události zděšení. Od únosů čtyř letadel a teroristických útoků na Washington a New York uplynul jen rok a půl, na celém světě byly obavy z dalších únosů a použití letadel jako bomb.

Časopis Air and Space Magazine se pokoušel před několika lety záhadu objasnit, ale nedostal se daleko. K nepotvrzeným pověstem a děravým svědectvím, že letoun někdo viděl v Guineji, v Tanzánii nebo u konžské Kinshasy. "Není možné přesně rekonstruovat, co se s letadlem dělo. Zmizení tohoto stroje je prostě záhada, kterou nelze objasnit," uvedl investigativní reportér Tim Wright z Air And Space Magazine.

Bývalý pilot portugalských vzdušných sil António de Almeida Tomé, který dobře zná oblast ze svého působení v armádě v době portugalské války za udržení Angoly, si nemyslí, že by se letadlo zřítilo do moře. "Není to pravděpodobné, protože kdyby se stalo, objevily by se na hladině úlomky nebo olejová skvrna," uvedl pro televizi CNN. Ani američtí vyšetřovatelé nemají žádné informace, které by naznačovaly pád boeingu do moře nebo do vnitrozemí.

Podle něj je spíše možné, že Padilla přistál někde v Kongu, kde letoun někdo rozebral na náhradní díly. I v takovém případě je ale podivné, že by se žádná stopa neobjevila.

"Nikdy jsme nezjistili důvod, proč letadlo odstartovalo a pak zmizelo. Jestli ho chtěl někdo ukrást, jestli mělo jít původně o pojistný podvod, nebo ho chtěl někdo k něčemu použít. Existují jen spekulace, žádná jistota," tvrdí tehdejší velitel amerických pozemních sil v Africkém rohu.

Video: Pohled do kokpitu Boeingu 737