Útoky zvukovým zařízením? Po amerických diplomatech už mají na Kubě problémy se sluchem i Kanaďané

před 43 minutami

Na bolesti hlavy a zhoršení sluchu si stěžoval nejméně jeden kanadský diplomat na ambasádě v Havaně. Jedná se o stejné příznaky, kvůli kterým museli zemi loni opustit zaměstnanci amerického velvyslanectví na Kubě. Média spekulují, že se jedná o útok zvukovým zařízením, které vysílá neslyšitelné zvukové vlny poškozující sluch. Kubánské úřady to odmítají. Historie vztahů mezi Havanou a Washingtonem je plná vzájemných provokací.

Havana - Minimálně jednoho kanadského diplomata v Havaně postihly stejné zdravotní potíže, které pocítil i personál americké ambasády na Kubě.

K lékařům se vydal s bolestmi hlavy a vážným poškozením sluchu. Případ nyní prošetřuje kanadské ministerstvo zahraničí.

Zprávy o záhadných zdravotních potížích u amerických diplomatů spojených se ztrátou sluchu se v médiích poprvé objevily ve čtvrtek. Několik z nich se kvůli svému zdravotnímu stavu dokonce muselo loni na podzim předčasně vrátit do USA. Na stejné symptomy si přitom stěžovali i jejich rodinní příslušníci.

Média nyní propírají kolující podezření, zda zdravotní újmu nemohly způsobit blíže neurčené přístroje namontované v okolí domů zaměstnanců ambasád, které vysílají zvukové vlny. Ty jsou sice mimo běžnou slyšitelnost, ale mohou vážně poškodit sluch.

Havana to odmítá, případem se ale zabývá. Podle listu The Guardian, který se odkazuje na osoby blízké vyšetřování, úřady prověřují také možnost, že za útokem stojí třetí strana, například Rusko, a Kuba o tom nemá ponětí. Američané na Kubě ale žijí v domech, které vlastní kubánská vláda.

Záležitost vyšetřují FBI i diplomatická bezpečnostní služba.

Pokud by se potvrdilo, že za zdravotními potížemi je úmyslný útok na diplomaty, byl by to podle médií bezprecedentní případ.

"Osobní újma amerických diplomatů je ukázkou toho, kam až dokáže zajít Castrův režim a že jasně porušuje mezinárodní normy," cituje BBC reakci na události floridského senátora Marka Rubia.

Spojené státy reagovaly vyhoštěním dvou kubánských diplomatů. Poté, co se vztahy mezi oběma zeměmi zlepšily za vlády Baracka Obamy, dochází opět k jejich ochladnutí.

Provokace za hranou

Podle americké stanice CNN může být incident dalším z mnoha "kousků", které si v minulosti obě země provedly. V období studené války byly sice ambasády oficiálně uzavřeny, styky mezi Washingtonem a Havanou se ale v druhé polovině 70. let částečně a neoficiálně obnovily.

Přestože v Havaně nevlála americká vlajka, v budově původní americké ambasády pracovaly desítky lidí.

Američtí diplomaté na kubánské půdě často čelili mnoha nepříjemnostem. Stejně jako kubánští vyslanci v USA byli přísně sledováni při každém pohybu a platila na ně nejrůznější cestovní omezení.

Jejich úkolem také nebylo zlepšovat vztahy s ostrovem svobody. Působili spíše jako komunikační kanál a vytvářeli možnosti pro konfrontaci znepřáteleného režimu.

Kubánci Američanům zdobili prostory budovy bývalé ambasády propagandistickými plakáty, nechávali je odposlouchávat a znepříjemňovali jim život.

"Měli k dispozici 3000 až 4000 lidí, kteří se zaměřili na náš personál," řekl CNN James Cason, bývalý vedoucí pracovník úřadu v Havaně, který sloužil de facto jako ambasáda.

"Mohli se dostat do vašeho domu, jenom aby vám ukázali, že mají kontrolu nad vaší existencí," vzpomíná na své působení na Kubě mezi lety 2002 a 2005. "Když zjistili, že nemáte rádi pavouky, našli jste pak tarantule ve svém pokoji."