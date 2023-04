Co se děje s Putinovým obličejem? Plastický chirurg analyzoval jeho snímky

Fotografie ruského prezidenta Vladimira Putina v průběhu let na první pohled ukazují, že na jeho vzhledu není všechno v pořádku, míní plastický chirurg Ondřej Měšťák. Kremelský vůdce má podle něj zvláštní rysy v oblasti tváří či viditelně zploštělou přední část ucha. "Nevypadá úplně normálně, takže některé operace s velkou pravděpodobností podstoupil," uvádí Měšťák v rozhovoru.

Z fotografií Putinova obličeje je podle Měšťáka zřejmé, že má v posledních několika letech vyplněnější tváře, než bývá reálné. "To dle mého názoru nesouvisí s žádnou nemocí nebo něčím jiným, protože při stárnutí dochází spíše ke ztrátě objemu v oblasti očí a objem padá dolů," komentuje chirurg. "Je tak možné, že má výplně v oblasti tváří, a to buďto kyselinou hyaluronovou, nebo vlastním tukem, což se dělá, aby se objem dostal zpátky do horní části obličeje," dodává.

Z některých snímků Putina z profilu také Měšťák usuzuje, že ruská hlava státu podstoupila úpravu dolní čelisti a oblasti krku. "A když se zblízka podíváme na tragus, což je přední část ucha, který je takový oploštělý, tak bych řekl, že s velkou pravděpodobností má facelift. A to s tím, že se řez vedl právě za tím tragem," míní Měšťák, který působí jako plastický chirurg na soukromé klinice Esthé a na klinice plastické chirurgie 1. lékařské fakulty a Fakultní nemocnice Bulovka.

I přesto ale dodává, že fotografie mohou mnohdy zkreslovat a je obtížné pouze na jejich základě s jistotou mluvit o případných estetických úpravách. "Z fotek je to někdy těžké posoudit, protože jsou zachyceny z různých úhlů. A pokud to chceme posuzovat opravdu stoprocentně, tak by měly být za standardního osvětlení, ze stejného úhlu a neměly by být rozmazané," podotýká plastický chirurg.

Spekulace o Putinových případných operacích nebo o tom, zda nepoužívá dvojníky, se množí zejména od loňského února, kdy začala ruská invaze na Ukrajinu. Ačkoli taková tvrzení Kreml nikdy nepotvrdil, opakují je ve velké míře ukrajinští představitelé, kteří je využívají jako součást své válečné propagandy.

Například šéf ukrajinské vojenské rozvědky Kyrylo Budanov opakovaně tvrdil, že ruský vůdce využívá dokonce celý tým dvojníků, kteří ho na veřejných akcích zastupují. Dle jeho informací prý Putin využívá nejméně tři muže, kteří podstoupili plastické operace, aby vypadali jako on, uvedl v loňském říjnu pro server Daily Mail.

Video: Jak stárnul Vladimir Putin (1999-2022)