Analytik o Putinově "očistě": Kriminálník v Mariupolu ukázal, co si myslí o Haagu

Ruský prezident Vladimir Putin vyslal svou nedávnou návštěvou Krymu a Mariupolu důležité poselství jak Západu, tak i domácímu publiku, míní bulharský politický expert Mark Voyger. Pro západní země je to dle jeho názoru od kremelského vůdce především vzkaz vzdoru. „A svým lidem zase ukazuje, že má vše pod kontrolou,“ uvedl Voyger pro britskou televizi Sky News.

"Putin je skutečně mistrem strategických překvapení, zejména pokud jde o informační prostor," podotýká politický expert Mark Voyger. | Video: Associated Press, Reuters

Putin o víkendu poprvé navštívil okupovaná území, která se loni v září rozhodl v rozporu s mezinárodním právem připojit k Rusku. Západní média připomínají, že coby vrchní velitel ruských ozbrojených sil se tak dostal zatím nejblíže k frontě. Tu až dosud nikdy nenavštívil. V sobotu dorazil na Krym, který Rusko anektovalo v roce 2014, a v neděli do přístavního města Mariupol, jež se stalo symbolem ukrajinského odporu, než je Rusko po tuhých bojích loni v květnu ovládlo.

V souvislosti s tím nazval Voyger ruského prezidenta jako skutečného "mistra strategických překvapení", a to zejména pokud jde o informační prostor. "Víte, tato jeho návštěva přichází společně s rozhodnutím Mezinárodního trestního soudu v Haagu. V podstatě tím dává najevo, že je nedotčený, a chce ukázat, že stojí nad tímto právním vývojem," podotkl expert na Rusko a východní Evropu, který nyní působí v Centru pro analýzu evropské politiky (CEPA) se sídlem v americkém Washingtonu.

Kreml také dle jeho názoru v souvislosti s rozsudkem Mezinárodního trestního soudu (ICC), který na Putina společně se zmocněnkyní Kremlu pro práva dětí Marijou Lvovovou-Bělovovou v pátek vydal zatykač, rozjíždí silnou dezinformační kampaň. "Je to součást kremelského narativu. Můžeme říci, že začala informační válka. Informační kampaň, která se snaží očistit Putina, a to přinejmenším v očích ruského obyvatelstva a národů, které Rusko podporují," uvedl Voyger.

Vážná reputační rána

Hned po víkendové cestě se Putin v pondělí setkal s čínským prezidentem Si Ťin-pchingem, který za ním dorazil do Moskvy. Po příletu prohlásil, že od návštěvy čeká nový impulz pro rozvoj vzájemných vztahů. Obě hlavy státu spolu projednají situaci na Ukrajině nebo čínský mírový plán. Ruský prezident podá svému protějšku "vyčerpávající" vysvětlení ruského pohledu na konflikt, řekl podle agentury TASS mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov.

Setkání obou hlav států ale může být podle Voygera pro Si Ťin-pchinga "vážnou reputační ránou". "Zjevně se setká s někým, kdo je nyní vyvrhelem, v očích civilizovaného světa fakticky kriminálníkem. A Čína je samozřejmě stále závislá na svých obchodních vztazích se Západem, zejména se západní Evropou, kde se soud nachází," míní analytik.

Na druhou stranu ale podotýká, že čínský prezident je stále ideologickým vůdcem a může se stát, že se zasadí o to, aby se setkání nakonec obrátilo v jeho prospěch. "Propaganda najde způsob, jak to otočit, jak na čínské, tak ruské straně, a vysvětlit to," dodal Voyger.

