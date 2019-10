Považuje se za "chybu v systému". Kdo je muž, který nahrál odposlechy v kauze Gorila

Považuje se za introverta. Před čtyřmi lety v rozhovoru pro slovenský Denník N připustil, že sám se sice cítí trochu jako hrdina, ale hned dodal, že nepotřebuje, aby ho tak vnímali ostatní. Kdo je Peter Holúbek, klíčová postava z obří slovenské korupční kauzy Gorila?

Gorila tento týden znovu ožila, když do slovenských médií unikla nahrávka z rozhovoru představitele Penty Jaroslava Haščáka se šéfem nyní nejsilnější vládní strany Směr - sociální demokracie (Směr-SD) Robertem Ficem.

Korupční aféra z let 2005 až 2006 se týká údajného uplácení politiků a vysokých úředníků finanční skupinou Penta výměnou za její vliv na privatizaci a na chod některých podniků.

Právě Peter Holúbek - dnes už bývalý příslušník slovenské zpravodajské služby SIS - před 14 lety pořídil nahrávky v konspiračním bytě Penty a vypracoval záznamy, které přidělaly problémy řadě slovenských politiků.

Gorila obrátila vzhůru nohama i Holúbkův život. Mnoha lidem se znelíbil. Korupční skandál o propojení byznysu s nejvyššími patry slovenské politiky, který zasáhl i tehdejšího premiéra Mikuláše Dzurindu (SDKÚ) a jeho nástupce Roberta Fica (Směr-SD), vyšel najevo díky zveřejnění na internetu v roce 2011. Ani po osmi letech vyšetřování není případ dořešen.

"Moje rodina je v ohrožení a moji šéfové se ke mně otočili zády. Zkusil jsem všechno, co jsem mohl, ale už nemám kam jít," říkal Holúbek v roce 2008 investigativnímu novináři Tomu Nicholsonovi krátce poté, co ho od SIS vyhodili. Nejvyšší soud později potvrdil, že jeho propuštění bylo nezákonné. Holúbek se ale už vrátit nechtěl.

Gorila vznikla náhodou

U tajné služby pracoval coby analytik od roku 1997. Sháněl tehdy práci a SIS ho přijala. Druhou kladnou odpověď na rozeslané žádosti o práci dostal od Tatrabanky, jenže Holúbkovi se nelíbilo, že nábor měl tehdy na starosti bývalý člen StB, píše slovenský Denník N.

"Vnitřně jsem to cítil tak, že záleží jen na mně, jaké to (v SIS) bude, a že mohu kdykoliv odejít. Když je vám 24 let, vnímáte věci jinak," uvedl už dříve.

Brzy ale přišlo rozčarování. SIS nebyla službou státu, jakou si představoval. Sloužila podle něj zejména politikům.

"Byl jsem dost frustrovaný, když jsem viděl, jak to v tajné službě funguje. Práci jsem si v podstatě vymýšlel sám, přičemž vedení SIS zřejmě v tomto případě podcenilo situaci. Dlouhodobě se totiž spoléhali na to, že nižší úrovně tajné služby jsou neschopné, takže je ani nekontrolovali," řekl v roce 2016 serveru Aktuality.sk.

"Když chcete mít pocit, že děláte něco smysluplného, tak musí vyjít iniciativa z vaší strany."

Celá akce Gorila, během které vznikly odposlechy, byla podle Holúbka tak trochu náhoda. Holúbek totiž v Bratislavě vlastnil byt ve stejné ulici, kde se konaly tajné schůzky. V roce 2005 si všiml, že u domu parkuje limuzína tehdejšího ministra hospodářství Jirka Malchárka. Ve vedlejším bytě se právě konala schůzka s představitelem Penty. A tak Holúbek požádal o povolení pro odposlechy. Měsíce pak poslouchal a zaznamenával setkání, která v bytě probíhala.

V čele tajné služby se od Holúbkova nástupu postupně střídali šéfové podle toho, kdo Slovensku zrovna vládl. A brzy se objevily snahy kauzu ututlat. Jozef Magala, kterého do funkce dosadil Robert Fico, Holúbka vyhodil. Na protikorupčním úřadě podle slovenského Denníku N ještě předtím zničili dokumenty spojené s případem.

Prapodivná praxe v reklamní agentuře

Holúbek vázaný mlčenlivostí později nastoupil do reklamní agentury, ale ani tam nevydržel dlouho. Podle jeho slov z něj chtěli pouze získat informace, ke kterým se ve svém minulém zaměstnání dostal.

"Z jejich strany šlo spíše o zpravodajskou hru: měl jsem vypracovat nějaké materiály pro vedení firmy, bylo mi však jasné, že nejsou určeny jim. Někdo se zřejmě snažil přes tuto agenturu zjistit, co všechno vím," řekl serveru Aktuality.sk s tím, že je možné, že i za tím stála právě Penta nebo třeba strana SDKÚ.

Kdo ho tehdy platil, si není jistý. Podle něj šlo o psychologickou hru. "Já jsem jim však dodával podklady pouze z otevřených zdrojů, abych neporušil zákon. Nemělo to nic společného s prací v reklamní agentuře," říká bývalý zpravodajce.

Po několika letech z reklamní agentury odešel a dal se k ochrance.

Chyba v systému

Přestože se slovenští politici předhánějí v oznámeních, jak je nutné Gorilu prošetřit, ve skutečnosti se kauza podle médií nehýbe. Jen zbavení mlčenlivosti v případě Holúbka trvalo roky. Podle Denníku N to protahoval i zvláštní prokurátor Dušan Kováčik.

Strach z odvety však Holúbek nemá. "Kdybych měl strach, tak už pracuju pro Pentu," nechal se v minulosti slyšet. "Kašlu na to, že jsem měl problémy. Jsem naopak vděčný za to, že jsem se dozvěděl pravdu. Tedy jak funguje tento stát."

Sám sebe z pohledu SIS považuje za "chybu v systému".

