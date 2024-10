Fico má ve vládě diletanty. Voliči mu to vrátí, říká novinář, kterého premiér žaluje

Čtvrtá vláda Roberta Fica je rok u moci. Stihla přijmout kritizované změny trestního zákoníku, zbavit se šéfů předních kulturních institucí i zasáhnout do nezávislosti médií. Nově slovenský premiér žaluje novináře Petera Bárdyho. "Dnes je jiný než v minulosti, je pod silným vlivem emocí. Jeho koalici se vše rozpadá pod rukama a vlastní voliči jí to vrátí," říká Bárdy v rozhovoru pro Aktuálně.cz.

Ficova strana Směr loni na billboardech před parlamentními volbami slibovala stabilitu, pořádek a sociální jistoty. Vládu, kterou vítězný Směr složil se stranami Hlas a Slovenskou národní stranou, ale čekal turbulentní rok. Letos na jaře přežil premiér Fico pokus o atentát, ze kterého se brzy zotavil a následně vystupňoval útoky na opozici i média.

Podle šéfredaktora serveru Aktuality.sk Petera Bárdyho Ficova vláda za rok u moci proměnila Slovensko úplně jinak, než slibovala před volbami.

"Hlásala levnější potraviny, bezpečnější lesy bez medvědů i lepší životní standard. Nesplnila to. Rok poté je situace přesně opačná. Ceny potravin rostou. Ze změn v konsolidačním balíčku budou profitovat bohatí a chudí na ně doplatí," míní. Konsolidační balíček, který počítá kromě jiného se zvýšením daní, schválili slovenští poslanci na začátku října. Vláda argumentuje tím, že chce zlepšit stav veřejných financí.

Premiér podle Bárdyho nyní stojí v čele koalice, která nedokáže efektivně vládnout a vše se jí rozpadá pod rukama. Je přesvědčen, že jí to brzy vrátí vlastní voliči, až si uvědomí, že vláda nepřináší Slovensku klid.

"Myslím, že si toho je vědom sám premiér, protože během své třicetileté kariéry pracoval s profesionály. Kdežto dnes má kolem sebe diletanty, kteří na ministerských postech nebo ve státních úřadech vytvářejí jen chaos a nedělají nic pro to, aby vláda byla úspěšná," říká šéfredaktor, podle nějž se vláda také potýká s vnitrokoaličními spory.

Změna Ficova charakteru

Pokles podpory se začal ukazovat i v průzkumech. Předvolební šetření modelu NMS Market Research ukázalo, že na začátku října by Směr volby nevyhrál. V prvním modelu po přijetí konsolidačního balíčku by zvítězilo opoziční Progresivní Slovensko s 24,4 procenta. Směr zaostává skoro o čtyři procenta. V září byl přitom mezi oběma stranami odstup jen půl procentního bodu ve prospěch Progresivního Slovenska.

Fico podle Bárdyho změnil vlivem nedávných událostí i svůj charakter. "Velká část vládnutí stojí a padá na něm. Dnes nese odpovědnost nejen za image, ale i za manažerské rozhodování, což ho unavuje. Také pokus o atentát ho musel zasáhnout. Tak stresující situace může ovlivnit jeho politický výkon. Přestože je v základu stále cynickým pragmatikem, nyní ho silně ovlivňují emoce a iracionalita, které jsme u něj předtím v letech 1993 až 2018 neviděli," vysvětluje.

Reportér kromě změn v hospodářské politice kritizuje i zahraniční politiku vlády. "Váháme v otázce pomoci Ukrajině a naopak se přikláníme k agresorovi, který se rozhodl zničit našeho východního souseda," míní. Ficova vláda zastavila vojenskou pomoc Kyjevu ze státních zásob a kritizuje protiruské sankce. Podle premiéra by se měla EU postupně snažit o normalizaci vztahů s Ruskem. Koalice ale například nezrušila komerční dodávky zbraní napadené zemi.

Výpady vůči novinářům

Fico v posledních měsících vystupňoval také útoky vůči novinářům. Minulý týden je například označil za "krvelačné bastardy". Spolu s tím ohlásil možné změny zákona namířené proti médiím. Chce zavést národní mediální úřad, zvažuje i úpravu povinností pro výkon novinářské profese. Novináři by podle něj měli mít vysokoškolské vzdělání nebo projít rekvalifikací. Premiér argumentuje tím, že novináři si prý dělají, co chtějí, a nenesou za to žádnou odpovědnost.

Bárdy míní, že navrhované změny zatím "vypadají spíše jako výkřiky zoufalého člověka, který nezvládá své emoce a potřebuje se vyřvat před celým světem". Otázka podle něj je, zda to politik myslel vážně.

Předseda vlády už loni v listopadu označil vybraná média za nepřátelská. Vedle listu Sme, Denníku N a televize Markíza jde i o server Aktuality.sk, který vede Bárdy. Šéfredaktor nyní čelí žalobě od premiéra kvůli fotografii na knize Fico - posedlý mocí, kterou loni vydal. Politikovi vadí použití snímku na obálce, za což požaduje od reportéra, stejně jako od vydavatele, odškodné 100 tisíc eur (dva a půl milionu korun) a omluvu.

Novinář odmítá, že by spáchal trestný čin. "Musím věřit v nezávislost soudu. Že existují soudci, kteří budou přistupovat ke své práci zodpovědně, profesionálně a věcně, aby rozsudky, které vydají, byly spravedlivé a důvěryhodné," říká.

Překvapilo ho, že u knihy, která má přes 300 stran a obsahuje desítky jiných fotografií Fica, je problém notoricky známý snímek na obálce. Podle něj pochází ze servisu tiskové agentury TASR. "Je to celé dost kuriózní až bizarní, ale upřímně jsme očekávali, že Fico přijde s něčím podobným," dodává.

