Pět nejhledanějších lídrů Islámského státu bylo zadrženo, napsal Trump

AKTUALIZOVÁNO před 4 minutami

Irácké síly zadržely pět velitelů IS poté, co je nalákaly do Iráku ze sousední Sýrie. Lídr celé organizace abú Bakr Bagdádí mezi nimi však nebyl.

Washington - Americký prezident Donald Trump ve čtvrtek na Twitteru uvedl, že pět nejhledanějších velitelů teroristické organizace Islámský stát (IS) bylo zadrženo. Irácká státní televize ve středu informovala, že irácké síly dopadly pět velitelů IS, lídr celé organizace abú Bakr Bagdádí mezi nimi nicméně nebyl. "Pět nejhledanějších lídrů ISIS bylo zadrženo," napsal Trump s použitím jedné ze zkratek pro Islámský stát, aniž by uvedl podrobnosti. Podle irácké státní televize zadržení radikálové jsou Saddám Džamíl, Muhammad Kadír, Ismáíl Isáví, Umar Karbúlí a Issám Zaubaj a patřili k nejhledanějším velitelům IS. Podle amerického listu The New York Times byli radikálové zadrženi při operaci, která byla koordinovaná s americkými zpravodajci. Tajné služby je nalákaly ze Sýrie do Iráku, kde je zadržely irácké síly. V roce 2014 se příslušníkům IS podařilo získat kontrolu nad téměř polovinou Sýrie a bezmála třetinou Iráku. O tři roky později přišla teroristická organizace prakticky o veškerá území, včetně hlavních bašt - iráckého Mosulu a syrské Rakky. Five Most Wanted leaders of ISIS just captured! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 10, 2018 Irák loni v prosinci ohlásil definitivní porážku IS na svém území, radikálové se ale stále skrývají v pouštní oblasti na hranici mezi Sýrií a Irákem a dále páchají krvavé útoky. V současné chvíli je v Iráku asi 5000 amerických vojáků, kteří poskytují irácké armádě výcvik.

autor: ČTK | před 45 minutami